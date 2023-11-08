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Реал Сосьедад – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Реал Сосьедад – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Реал Сосьедадом" и "Бенфикой".

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Лидер квартета принимает дома лиссабонского аутсайдера группы. Команда Анатолия Трубина проиграла во всех трех матчах, в то время как испанцы заработали 7 очков. Смогут ли португальцы вклиниться хотя бы в борьбу за третью строчку, которая дает право сыграть в Лиге Европы? Отыграет ли на ноль Трубин? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 ноября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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