Шахтер установил рекорд в Лиге чемпионов

В среду, 8 ноября "Шахтер" одержал победу в матче с "Барселоной" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В этом матче донецкий клуб установил рекорд турнира, сделав 27 передач перед тем, как поразить ворота соперника.

Сначала игроки каталонского клуба не сумели помешать передаче Ракицкого из глубины, а затем не могли прочесть игру. Гюндоган остался один с двумя игроками и не сумел их перекрыть, таким образом дав простор игрокам "Шахтера".

Shakhtar's winner against #FCB came at the end of a 27-pass move - the longest for a goal in the Champions League this season.



That wasn't Barça being passive either. They were trying (and failing) to pressure the ball from pass #1, but just looked un-coordinated at every step. pic.twitter.com/ZULG2dbpTF