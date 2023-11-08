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Шахтер установил рекорд в Лиге чемпионов
Удивительно, но донецкий клуб превзошел каталонцев по пасам
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart Franklin
В среду, 8 ноября "Шахтер" одержал победу в матче с "Барселоной" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В этом матче донецкий клуб установил рекорд турнира, сделав 27 передач перед тем, как поразить ворота соперника.
Сначала игроки каталонского клуба не сумели помешать передаче Ракицкого из глубины, а затем не могли прочесть игру. Гюндоган остался один с двумя игроками и не сумел их перекрыть, таким образом дав простор игрокам "Шахтера".
Shakhtar's winner against #FCB came at the end of a 27-pass move - the longest for a goal in the Champions League this season.— La Pausa (@lapausa_pod) November 7, 2023
That wasn't Barça being passive either. They were trying (and failing) to pressure the ball from pass #1, but just looked un-coordinated at every step. pic.twitter.com/ZULG2dbpTF
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