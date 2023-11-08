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Шахтер установил рекорд в Лиге чемпионов

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Удивительно, но донецкий клуб превзошел каталонцев по пасам

Шахтер установил рекорд в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart Franklin

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В среду, 8 ноября "Шахтер" одержал победу в матче с "Барселоной" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В этом матче донецкий клуб установил рекорд турнира, сделав 27 передач перед тем, как поразить ворота соперника.

Сначала игроки каталонского клуба не сумели помешать передаче Ракицкого из глубины, а затем не могли прочесть игру. Гюндоган остался один с двумя игроками и не сумел их перекрыть, таким образом дав простор игрокам "Шахтера".

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