Арсенал – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Севильей" и лондонским "Арсеналом".

В квартете B никто не набрал 6 очков в стартовых двух матчах, кроме "Арсенала". "Ланс" на второй позиции (4 очка), "Севилья" пока на любимой третьей строчке, обеспечивающей вылет в Лигу Европы. А "ПСВ" замыкает таблицу. Есть ли у испанцев вообще планы оставаться в ЛЧ? Выйдет ли Зинченко с первых минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский