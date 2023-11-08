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Арсенал – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Севильей" и лондонским "Арсеналом".
В квартете B никто не набрал 6 очков в стартовых двух матчах, кроме "Арсенала". "Ланс" на второй позиции (4 очка), "Севилья" пока на любимой третьей строчке, обеспечивающей вылет в Лигу Европы. А "ПСВ" замыкает таблицу. Есть ли у испанцев вообще планы оставаться в ЛЧ? Выйдет ли Зинченко с первых минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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