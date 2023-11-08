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Сергей Задорожный: Мы проиграли Митьюлланну по всем статьям

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Теперь команде нужно готовиться к ответному матчу

Сергей Задорожный: Мы проиграли Митьюлланну по всем статьям

Фото: із відкритих джерел

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Руху" U-19 Сергей Задорожный прокомментировал поражение от "Митьюлланна" (0:4). Наставник львовской команды рассказал о слабых местах команды.

"Мы проиграли по всем статьям – тактически, физически, ментально. "Митьюлланн" во всем превалировал нас. Конечно, датчане провели хороший матч, но и "Руху" сегодня "помогло" им в этом – команда не выигрывала борьбу в середине поля, проигрывала подбор, не хватало агрессии, ощущался другой уровень сопротивления, чем есть в чемпионате Украины.

Такая игра нас не устраивала, потому и была замена в перерыве, когда мы пытались улучшить игру в центре поля. Другие замены впоследствии также должны помочь, но в итоге случилось то, что мы увидели на поле.

Я принимаю ответственность за это поражение на себя. Теперь нужно думать, что дальше делать, чтобы получить положительный результат в Дании. Ребята сейчас подавлены, им морально тяжело, но они должны разобрать свои ошибки и постараться их исправить.

Напомним, что ответный матч состоится 29 ноября в Дании.

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