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Анатолий Трубин сыграет с первых минут в матче с Реал Сосьедадом

Лига Чемпионов

Команде нужна только победа

Анатолий Трубин сыграет с первых минут в матче с Реал Сосьедадом

Getty Images / Global Images Ukraine

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В среду, 8 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Реал Сосьедад" сыграет с "Бенфикой".

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Матч стартует в 19:45 по киевскому времени. Украинский вратарь Анатолий Трубин сыграет с первых минут.

После 3 туров португальская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем "активе" три поражения.

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