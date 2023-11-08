Анатолий Трубин сыграет с первых минут в матче с Реал Сосьедадом

В среду, 8 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Реал Сосьедад" сыграет с "Бенфикой".

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Матч стартует в 19:45 по киевскому времени. Украинский вратарь Анатолий Трубин сыграет с первых минут.

После 3 туров португальская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем "активе" три поражения.