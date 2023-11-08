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Анатолий Трубин сыграет с первых минут в матче с Реал Сосьедадом
Команде нужна только победа
Getty Images / Global Images Ukraine
В среду, 8 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Реал Сосьедад" сыграет с "Бенфикой".
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Матч стартует в 19:45 по киевскому времени. Украинский вратарь Анатолий Трубин сыграет с первых минут.
После 3 туров португальская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем "активе" три поражения.
???? Here's our ???????????????????????????????? ???????? for today's clash!#UCL • #RSOSLB pic.twitter.com/pVf7rZTb3L— SL Benfica (@slbenfica_en) November 8, 2023
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