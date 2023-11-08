ЛЧ. Наполи - Унион 1:1. Берлин снимает с себя проклятие

Первый тайм выдался довольно скучным и посредственным. Конечно, как и положено статусу хозяина "Наполи" подавляющее большинство времени владел мячом. Однако основная угроза у ворот берлинской команды приходила после угловых, а не после организованных позиционных атак. Да, было попадание в штангу, но ничего по-настоящему серьезного в атаке неаполитанцы создать не смогли. Подопечные Руди Гарсии даже поразили ворота "Униона", однако взятие ворот не было засчитано. Арбитр встречи обратился за помощью к VAR и отменил гол Замбо-Ангисса, из-за фола в атаке со стороны Ди Лоренцо. Капитан итальянской команды при прыжке двумя руками опирался на защитника немецкого коллектива.

Впрочем, стоит отметить целеустремленность чемпиона Италии. "Наполи" все же смог добиться своего и открыл счет на 39-й минуте. Гол пришел после прострела с левого фланга и серии рикошетов. Забитый мяч записали на Маттео Политано. Что касается подопечных Фишера, то все было очень плачевно. "Унион" абсолютно ничего интересного не сумел предложить и такое ощущение, будто отбывал номер на поле. Единственный опасный момент со своей стороны гости создали на последней минуте добавленного времени - Юранович попал в штангу после удара со штрафного.

"Наполи" досрочно поверил в свою победу и вышел на второй тайм слишком вальяжно. Зелинский и Политано не реализовали свои моменты и поплатились за это стремительной контратакой на свои ворота. Защитник "Униона" далеко вынес мяч из своей штрафной зоны, а Фофана и Беккер разыграли на двоих взятие ворот. Первый удар Мерет потащил, но отбил мяч прямо на голу форварду гостей - 1:1. Забитый мяч вдохновил немецкую команду и в итоге игра выровнялась. Более того коллектив из Берлина даже имел двойное преимущество по ударам в створ ворот.

В конце встречи итальянцы наседали на ворота соперника, но моменты приходили очень трудно. Игрокам "Наполи" не хватало креатива и решительности в завершающей стадии. В итоге неаполитанцы так и не сумели создать ничего конкретного. "Унион" снимает с себя проклятие. Немецкая команда наконец прерывает свою серию из 12 поражений подряд во всех турнирах и завоевывает свое первое очко в главном еврокубке. Эта ничья для "Униона" означает гораздо больше чем просто один балл в таблице. Есть ощущение, что Руди Гарсия еще недолго пробудет на посту главного тренера команды из Неаполя.

4-й групповой тур. Квартет C Сезон 2023/24

8.11.2023. Италия, Неаполь, стадион "Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Унион" 1:1

Голы: Политано 39 - Фофана 52

"Наполи": Мерет, Руи, Бернардо, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелинский (Каюсте 90), Лоботка (Симеоне 77), Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Распадори, Политано (Линдстрем 87).

Главный тренер: Руди Гарсия.

"Унион Берлин": Реннов, Лейте, Бонуччи, Еккель, Русийон (Госенс 80), Юранович (Триммель 64), Лаидуни (Крал 70), Хедира (Тусар 70), Хаберер (Эронсон 79), Фофана, Беккер.

Главный тренер: Урс Фишер

Арбитр: Клей Руперти (Нидерланды)

Предупреждения: Бонуччи 41, Йеккель 66, Тусар 76, Симеоне 90