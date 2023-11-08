Зинченко начнет матч Лиги чемпионов с Севильей на скамейке запасных

В среду, 8 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" сыграет с "Севильей".

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Матч стартует в 22:00 по киевскому времени. Украинец Александр Зинченко не сыграет с первых минут матча.

После 3 туров "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу, имея в своем "активе" две победы и одно поражение. Таким образом, у лондонского клуба 6 очков. У "Севильи" две ничьи и одно поражение.