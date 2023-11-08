Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко начнет матч Лиги чемпионов с Севильей на скамейке запасных
Украинец не сыграет с первых минут
Фото: arsenal.com
В среду, 8 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" сыграет с "Севильей".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч стартует в 22:00 по киевскому времени. Украинец Александр Зинченко не сыграет с первых минут матча.
После 3 туров "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу, имея в своем "активе" две победы и одно поражение. Таким образом, у лондонского клуба 6 очков. У "Севильи" две ничьи и одно поражение.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) November 8, 2023
One change from Saturday's game with Newcastle United
Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/71O1ZVkeTV
Популярное сейчас
- Фабрицио Романо написал новый комментарий Судакову. Матвиенко остроумно ответил инсайдеру
- Ребров вызвал 26 футболистов на матч против Италии. Дубинчак и Таловеров попали в заявку
- “От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой
- ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО