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Зинченко начнет матч Лиги чемпионов с Севильей на скамейке запасных

Лига Чемпионов
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Украинец не сыграет с первых минут

Зинченко начнет матч Лиги чемпионов с Севильей на скамейке запасных

Фото: arsenal.com

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В среду, 8 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" сыграет с "Севильей".

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Матч стартует в 22:00 по киевскому времени. Украинец Александр Зинченко не сыграет с первых минут матча.

После 3 туров "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу, имея в своем "активе" две победы и одно поражение. Таким образом, у лондонского клуба 6 очков. У "Севильи" две ничьи и одно поражение.

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