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В матче Бенфика – Реал Сосьедад – перерыв. Лиссабонцы проигрывают без шансов, Трубин пропустил трижды
Большие претензии к обороне орлов
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 8 ноября, проходит матч 4-го тура группового раунда ЛЧ между "Реал Сосьедадом" и "Бенфикой". По итогам первого тайма "орлы" проигрывают со счетом 3:0.
Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин вышел в основе, но вряд ли голкипер мог спасти свою команду от пропущенных голов.
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Португальская команда пропустила первый мяч уже на шестой минуте матча. Счет открыл Микель Мерино, уже через пять минут цифры на табло удвоил Микель Оярсабаль. Третий гол себе в актив записал испанец Андер Барренечеа. "Бенфика" тоже имела несколько шансов, но не смогла реализовать моменты.
На 28-й минуте матча защитник Николас Отаменди сбил своего соперника в штрафной и Энтони Тейлор указал на 11-метровый. Но Браис Мендес не смог его реализовать, мяч угодил в левую стойку ворот.
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