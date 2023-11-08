ЛЧ. Одной ногой в плей-офф. Реал Сосьедад - Бенфика 3:1

После крайне неудачного старта в Лиге чемпионов, в котором "орлы" не набрали ни одного очка и даже не отметились забитым мячом в трех первых турах, немецкий наставник Рогер Шмидт меняет привычную схему игры португальской команды с 4-2-3-1 на 3-4-3, решение играть в три защитника сыграло с португальцами сегодня злую шутку.

"Реал Сосьедад" очень быстро выходит вперед в этом матче, зажигательный настрой "Бенфики" угас под теплым испанским дождем и острыми атаками хозяев.

Первая организованная атака сан-себастьянцев закончилась взятием ворот, подопечные Альгуасила заработали угловой удар, футболисты разыграли стандарт, а навес на дальнюю штангу замкнул Мерино, которого защитники "Бенфики" оставили в игре.

Очень быстро гости привезли себе и второй гол в свои ворота, на ровном месте ошибся Флорентино, находясь под прессингом, он отдал пас назад, который перехватил Оярсабаль, испанец вышел один на один с Трубиным и расстрелял украинца.

Два быстрых мяча морально и физически уничтожили "Бенфику", гости просто находились в нокдауне, далее испанцы забили еще дважды в течение нескольких минут, но в обоих случаях арбитр отменял взятие ворот Анатолия.

Поймав кураж, хозяева решили добивать раненого зверя. Барренечеа сделал счет 3:0 уже на 21 минуте. Игроки "Бенфики" продолжали проваливаться в защите. Через несколько минут после третьего пропущенного гола, Отаменди снес в собственной штрафной Оярсабаля, справедливый пенальти, но удар Мендеса пришелся в штангу.

Полная декласация лиссабонцев, на протяжении первого тайма создавалось четкое впечатление, что в Сан-Себястьян приехали представители низшего дивизиона, а не чемпионы Португалии.

Гости начали приходить в себя только во втором тайме, Рафе Силве удалось отквитать один мяч на старте тайма, подарив тень интриги сегодняшнему противостоянию. Но на этом все успехи "орлов" и завершились.

"Реал Сосьедад" не тот соперник, который позволит себе расслабиться в такой ситуации, имея такое преимущество в счете и в игре. Хозяева сбавили темп, но при этом не давали сопернику владеть инициативой.

"Реал Сосьедад" одерживает уверенную победу над "Бенфикой". Это первая победа сан-себасьянцев в Лиге чемпионов на домашней арене за 20 лет. При этом, испанская команда набирает 10 очков и уже одной ногой в плей-офф Лиги чемпионов.

А в случае, если "Интер" в сегодняшнем матче одолеет "Зальцбург" - испанцы автоматически попадут в 16-ку лучших. "Бенфика" в четвертый раз проигрывает, полностью провалив первый тайм, у подопечных Рогера Шмидта - 0 очков и лишь надежда на борьбу за третье место.

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Бенфика" 3:1

Голы: Мерино 6, Оярсабаль 11, Барренечеа 21 - Рафа Силва 49



Бенфика: Трубин - А. Силва, Отаменди, Морато - Невеш, Флорентину (Юрашек), Мариу, Эурснес - Ди Мария, Кабрал (Муса), Р. Силва.

Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норман, Аен Муньоз - Мендес (Туррьентес), Зубименди, Мерино, Барренечеа (Захарян) - Кубо (Фернандес), Оярсабаль (Гедеш)

Предупреждения: Флорентину, Оярсабаль, Барренечеа