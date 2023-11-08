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SofaScore и WhoScored оценили выступление Трубина в провальном для Бенфики матче против Реал Сосьедада

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч не задался с первых минут

SofaScore и WhoScored оценили выступление Трубина в провальном для Бенфики матче против Реал Сосьедада

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 8 ноября, состоялся матч Лиги чемпионов, в котором "Реал Сосьедад" принимал лиссабонскую "Бенфику" (3:1).

Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел с первых минут матча и работы ему в этом поединке хватало. Уже после первого тайма португальская команда уступала в счете 0:3. Во втором тайме "Бенфика" сумела сократить разницу в счете, однако выровнять положение так и не удалось.

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Статистический портал SofaScore поставил Анатолию Трубину оценку 6,5, а худший рейтинг получил Флорентино Луис. Лучшим игроком матча признан полузащитник "Реал Сосьедада" Микель Мерино (8,5).

Еще один портал, WhoScored, оценил игру Трубина на 6,2, а Флорентино Луиса на 4,7 балла.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Комментарии
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vlotko (Броди)
08.11.2023 в 23:49
Цікаве оцінювання, команда пропускає 5 голів, а захисники отримують найвищі оцінки.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
08.11.2023 в 23:49
Цікаве оцінювання, команда пропускає 5 голів, а захисники отримують найвищі оцінки.
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