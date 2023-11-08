ЛЧ. Арсенал – Севилья 2:0. И победили, и силы поберегли

От каждого футбольного матча хочется увидеть конкурентную борьбу, быстрый футбол и в идеале несколько голов. К большому сожалению, сегодня "Севилья" не смогла нам продемонстрировать чего-то подобного, от чего сам матч выглядел слишком однобоко с самого начала. "Арсенал" не включал даже свою вторую передачу в этой игре, ведь такой необходимости просто не было, соперник забился в оборону и не требовал от "канониров" дополнительных усилий.

Что касается стартовых составов, то неожиданных решений хватало в составах обеих команд. В частности Артета решил выходить в старте с Леандро Троссардом, а не с Эдди Нкетией. А Диего Алонсо вынужденно вышел без Серхио Рамоса и вполне сознательно оставил в запасе Ивана Ракитича и Хесуса Наваса.

Началось все с момента у Кая Хаверца после углового, когда на дальней штанге немец замыкал подачу. Получилось очень неудачно, вряд ли экс-игрок "Челси" захочет вспоминать тот эпизод после игры. В дальнейшем матч выглядел скорее как битье головой о стену. Возможно, "Арсенал" сознательно не включал максимальные скорости и надеялся, что и в таком режиме получится забить. И на самом деле получилось.

На 29-й минуте гениальный пас вразрез от Жоржиньо на Букайо Сака, который прострелил в штрафную на свободного Троссарда, а бельгиец без проблем закатил круглого в сетку ворот Дмитровича. Этот гол немного расслабил хозяев поля и наконец заставил андалусийцев выходить с собственной половины поля в поисках гола.

Впрочем во втором тайме опасные моменты все еще были исключительно у подопечных Микеля Артеты, особенно острым выглядел удар от Кая Гаверца из-за пределов штрафной площади и еще одна попытка от Троссарда. А "Севилья" хоть и начала больше контролировать мяч, чем в первой половине встречи, обострений в их исполнении мы так и не видели.

Зато из-за высоко поднятой линии обороны андалусийцев "канониры" смогли забить второй гол и фактически закрыть все вопросы в этом матче. Контратака началась с вбрасывания из аута от Зинченко, после чего Мартинелли точным пасом забросил круглого вперед на ход Букайо Сака: свободная зона, проваленная линия офсайда от защитников "Севильи", идеальные условия для гола. Вингер "канониров" убрал защитника и легко оформил гол ударом в дальний угол. 2:0.

Однако второй гол никак не изменил то, что мы наблюдали в исполнении "Севильи". Бедная команда Диего Алонсо не смогла нанести ни одного удара в сторону ворот хозяев до последней игровой минуты. Действительно, первый и единственный удар от испанской команды мы увидели только на шестой компенсированной минуте ко второму тайму. Такое безальтернативное поражение точно не поможет их командному духу. Конечно, команда находится в кризисе, но такие выступления, в каком бы состоянии ни были андалусийцы, недопустимы.

Что касается Александра Зинченко, то его выход на поле после перерыва можно назвать удачным. Да, в свой пассив он записал желтую карточку, впрочем, достаточно активно помогал своей команде в атаке. У украинца даже был шанс забить гол и в том моменте он очень хорошо сложился, чтобы пробить, но Дмитрович спас свою команду.

Легкая прогулка для команды Микеля Артеты была частично омрачена повреждением Букайо Сака, которого вынужденно заменили в конце игры и он прихрамывая направился на скамейку запасных. Благодаря этой победе "Арсенал" закрепляется на первой строчке в своей группе, а результат параллельного матча позволил им оторваться от второго места на 4 очка. А "Севилья" опускается на последнее место и их шансы на выход хотя бы в Лигу Европы с третьего места теперь под большим вопросом.

Лига Чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

"Арсенал" — "Севилья" 2:0

Голы: Троссард (29), Сака (64)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу (Зинченко, 46) — Хаверц, Жоржиньо (Эльнени, 90), Райс — Сака (Кивиор, 85), Троссард (Виейра, 81), Мартинелли (Нелсон, 81)

"Севилья": Дмитрович — Санчес, Баде, Гудель, Салас (Окампос, 76) — Хордан (Сумаре, 65, Диас, 73), Фернандо — Ламела, Соу (Ракитич, 65), Педроса (Нианзу, 76) — Эн-Несири

Предупреждения: Зинченко (82), Жоржиньо (85) - Сумаре (66), Санчес (72), Окампос (77)