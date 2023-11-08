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Зинченко вышел на замену в перерыве матча Арсенал – Севилья. Украинец начал атаку на второй гол
Помог забить
arsenal.com
В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" играет с "Севильей".
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Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко вышел на второй тайм, заменив Такехиро Томиясу.
В эпизоде со вторым голом англичан Александр своевременно и точно вбросил мяч из аута на Мартинелли, Габриэль протащил снаряд и отдал результативный пас в ноги Букайо Сака.
По состоянию на 60-ю минуту подопечные Микеля Артеты ведут со счётом 2:0.
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