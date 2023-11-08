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Как Трубин три гола пропустил. Реал Сосьедад - Бенфика 3:1. Видео голов и обзор матча
Команда украинца ещё не выиграла ни единого матча в ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
8 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Реал Сосьедад" сыграл с "Бенфикой". Место в воротах лиссабонской команды со старта матча занял Анатолий Трубин.
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Украинцу пришлось хорошенько поработать и в придачу к этому Николас Отаменди ещё привез и пенальти. Мяч попал в штангу и у болельщиков ещё оставалась надежда на второй тайм. Но после перерыва гости сумели лишь единожды поразить ворота соперника.
4-й тур Лиги чемпионов
Голы: Микель Мерино, 6, Микель Оярсабаль, 11, Андер Барренечеа 21, Рафаел Феррейра Силва, 49
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