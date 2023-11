Лига чемпионов. Реал Мадрид - Брага 3:0. Победа имени Лунина и бразильцев

Две недели назад "Реал" еле унес ноги из Браги, но сегодня матч вышел куда более простым для "Сливочных".

Поначалу ничего на это не намекало. Карвахаль и Беллингем - лидеры этого состава - получили отдых. Затем травму получил Кепа, и Андрей Лунин внезапно объявился в старте.

Дна ситуация достигла на 4-й минуте, когда Лукас Васкес привез на свои ворота глупый пенальти. Но что было потом?

Лунин, сидевший без практики с конца августа, в блестящем прыжке парировал удар Джало!

3 - Real Madrid goalkeepers have saved three of their last four UEFA Champions League penalties (two by Thibaut Courtois ???????? and one by Andriy Lunin ????????) after failing to save any of their previous 19 (excluding shootouts). Guarantee. pic.twitter.com/diVAnwfhKy