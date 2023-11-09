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Статистический портал Opta привел несколько интересных фактов после отбитого Луниным 11-метрового

Лига Чемпионов

Парировал пенальти

Статистический портал Opta привел несколько интересных фактов после отбитого Луниным 11-метрового

Real Madrid

UA-Футбол
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"Реал" победил "Брагу" со счетом 3:0 и вышел в плей-офф ЛЧ. Андрей Лунин неожиданно вышел в старте "сливочных" из-за повреждения Кепы и провел сухой поединок: отразил пенальти в начале встречи, а также совершил еще несколько классных сэйвов в течение 90 минут.

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Как сообщает Opta Sports, Андрей отразил ровно половину всех пенальти, которые ему пробивали во всех клубных турнирах, начиная с сезона-2018/19 (без учета послематчевых серий). 2/4 Лунин взял, защищая ворота Мадрида.

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Голкиперы "Реала" отбили три из последних четырех пенальти в Лиге чемпионов (два у Тибо Куртуа и один у Лунина) после того, как они не смогли парировать ни один 11-метровый из 19 предыдущих, отмечает Opta (за исключением послематчевых пенальти).

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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