Статистический портал Opta привел несколько интересных фактов после отбитого Луниным 11-метрового

"Реал" победил "Брагу" со счетом 3:0 и вышел в плей-офф ЛЧ. Андрей Лунин неожиданно вышел в старте "сливочных" из-за повреждения Кепы и провел сухой поединок: отразил пенальти в начале встречи, а также совершил еще несколько классных сэйвов в течение 90 минут.

Как сообщает Opta Sports, Андрей отразил ровно половину всех пенальти, которые ему пробивали во всех клубных турнирах, начиная с сезона-2018/19 (без учета послематчевых серий). 2/4 Лунин взял, защищая ворота Мадрида.

Голкиперы "Реала" отбили три из последних четырех пенальти в Лиге чемпионов (два у Тибо Куртуа и один у Лунина) после того, как они не смогли парировать ни один 11-метровый из 19 предыдущих, отмечает Opta (за исключением послематчевых пенальти).

50% - Andriy Lunin has saved seven of the 14 penalties he has faced at club level across all competitions since the 2018/19 season (excluding shootouts), including two of the four as @realmadriden goalkeeper. Wall. pic.twitter.com/0w9QqSKs9y