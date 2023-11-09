Шесть команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов

После матчей в среду четвертого тура Лиги чемпионов определились еще четыре команды, которые пробились в плей-офф Лиги чемпионов. “Бавария” выиграла свою группу, у “Реала” Мадрид также максимальное количество очков, не удел оставили своих конкурентов “Реал Сосьедад” и “Интер”.

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Группа A

29.11

“Галатасарай” – “Манчестер Юнайтед”

“Бавария” – “Копенгаген”

12.12

“Манчестер Юнайтед” – “Бавария”

“Копенгаген” – “Галатасарай”

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 4 4 0 0 11-6 +5 12 2 "Копенгаген" 4 1 1 2 7-8 -1 4 3 "Галатасарай" 4 1 1 2 7-9 -2 4 4 "Манчестер Юнайтед" 4 1 0 3 9-11 -2 3

Группа B

29.11

“Севилья” – “ПСВ”

“Арсенал” – “Ланс”

12.12

“ПСВ” – “Арсенал”

“Ланс” – “Севилья”

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 4 3 0 1 9-3 +6 9 2 "ПСВ" 4 1 2 1 4-7 -3 5 3 "Ланс" 4 1 2 1 4-4 0 5 4 "Севилья" 4 0 2 2 4-7 -3 2

Группа C

29.11

“Реал” Мадрид – “Наполи”

“Брага” – “Унион” Берлин

12.12

“Унион” Берлин – “Реал” Мадрид

“Наполи” – “Брага”

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Реал" Мадрид 4 4 0 0 9-3 +6 12 2 "Наполи" 4 2 1 1 6-5 +1 7 3 "Брага" 4 1 0 3 5-9 -4 3 4 "Унион" Берлин 4 0 1 3 3-6 -3 1

Группа D

29.11

“Бенфика” – “Интер”

“Реал Сосьедад” – “РБ Зальцбург”

12.12

“Интер” – “Реал Сосьедад”

“РБ Зальцбург” – “Бенфика”

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Реал Сосьедад" 4 3 1 0 7-2 +5 10 2 "Интер" 4 3 1 0 5-2 +3 10 3 "Зальцбург" 4 1 0 3 3-5 -2 3 4 "Бенфика" 4 0 0 4 1-7 -6 0

Группа E

28.11

“Лацио” – “Селтик”

“Фейеноорд” – “Атлетико”

13.12

“Атлетико” – “Лацио”

“Селтик” – “Фейеноорд”

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Атлетико" 4 2 2 0 12-5 +7 8 2 "Лацио" 4 2 1 1 5-5 0 7 3 "Фейеноорд" 4 2 0 2 7-5 +2 6 4 "Селтик" 4 0 1 3 3-12 -9 1

Группа F

28.11

“ПСЖ” – “Ньюкасл”

“Милан” – “Боруссия” Дортмунд

13.12

“Боруссия” Дортмунд – “ПСЖ”

“Ньюкасл” – “Милан”

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Боруссия" Дортмунд 4 2 1 1 3-2 +1 7 2 "Пари Сен-Жермен" 4 2 0 2 7-6 +1 6 3 "Милан" 4 1 2 1 2-4 -2 5 4 "Ньюкасл" 4 1 1 2 4-4 0 4

Группа G

28.11

“Манчестер Сити” – “Лейпциг”

“Янг Бойз” – “Црвена Звезда”

13.12

“Црвена Звезда” – “Манчестер Сити”

“Лейпциг” – “Янг Бойз”

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 4 4 0 0 12-3 +9 12 2 "РБ Лейпциг" 4 3 0 1 9-6 +3 9 3 "Црвена Звезда" 4 0 1 3 5-10 -5 1 4 "Янг Бойз" 4 0 1 3 4-11 -7 1

Группа H

28.11

“Шахтер” – “Антверпен”

“Барселона” – “Порту”

13.12

“Антверпен” – “Барселона”

“Порту” – “Шахтер”