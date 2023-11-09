Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шесть команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов
Прорыв Баварии и Реал, Манчестер Юнайтед последний
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После матчей в среду четвертого тура Лиги чемпионов определились еще четыре команды, которые пробились в плей-офф Лиги чемпионов. “Бавария” выиграла свою группу, у “Реала” Мадрид также максимальное количество очков, не удел оставили своих конкурентов “Реал Сосьедад” и “Интер”.
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Группа A
29.11
- “Галатасарай” – “Манчестер Юнайтед”
- “Бавария” – “Копенгаген”
12.12
- “Манчестер Юнайтед” – “Бавария”
- “Копенгаген” – “Галатасарай”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|4
|4
|0
|0
|11-6
|+5
|12
|2
|"Копенгаген"
|4
|1
|1
|2
|7-8
|-1
|4
|3
|"Галатасарай"
|4
|1
|1
|2
|7-9
|-2
|4
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|1
|0
|3
|9-11
|-2
|3
Группа B
29.11
- “Севилья” – “ПСВ”
- “Арсенал” – “Ланс”
12.12
- “ПСВ” – “Арсенал”
- “Ланс” – “Севилья”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|4
|3
|0
|1
|9-3
|+6
|9
|2
|"ПСВ"
|4
|1
|2
|1
|4-7
|-3
|5
|3
|"Ланс"
|4
|1
|2
|1
|4-4
|0
|5
|4
|"Севилья"
|4
|0
|2
|2
|4-7
|-3
|2
Группа C
29.11
- “Реал” Мадрид – “Наполи”
- “Брага” – “Унион” Берлин
12.12
- “Унион” Берлин – “Реал” Мадрид
- “Наполи” – “Брага”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал" Мадрид
|4
|4
|0
|0
|9-3
|+6
|12
|2
|"Наполи"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|+1
|7
|3
|"Брага"
|4
|1
|0
|3
|5-9
|-4
|3
|4
|"Унион" Берлин
|4
|0
|1
|3
|3-6
|-3
|1
Группа D
29.11
- “Бенфика” – “Интер”
- “Реал Сосьедад” – “РБ Зальцбург”
12.12
- “Интер” – “Реал Сосьедад”
- “РБ Зальцбург” – “Бенфика”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал Сосьедад"
|4
|3
|1
|0
|7-2
|+5
|10
|2
|"Интер"
|4
|3
|1
|0
|5-2
|+3
|10
|3
|"Зальцбург"
|4
|1
|0
|3
|3-5
|-2
|3
|4
|"Бенфика"
|4
|0
|0
|4
|1-7
|-6
|0
Группа E
28.11
- “Лацио” – “Селтик”
- “Фейеноорд” – “Атлетико”
13.12
- “Атлетико” – “Лацио”
- “Селтик” – “Фейеноорд”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Атлетико"
|4
|2
|2
|0
|12-5
|+7
|8
|2
|"Лацио"
|4
|2
|1
|1
|5-5
|0
|7
|3
|"Фейеноорд"
|4
|2
|0
|2
|7-5
|+2
|6
|4
|"Селтик"
|4
|0
|1
|3
|3-12
|-9
|1
Группа F
28.11
- “ПСЖ” – “Ньюкасл”
- “Милан” – “Боруссия” Дортмунд
13.12
- “Боруссия” Дортмунд – “ПСЖ”
- “Ньюкасл” – “Милан”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Боруссия" Дортмунд
|4
|2
|1
|1
|3-2
|+1
|7
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|+1
|6
|3
|"Милан"
|4
|1
|2
|1
|2-4
|-2
|5
|4
|"Ньюкасл"
|4
|1
|1
|2
|4-4
|0
|4
Группа G
28.11
- “Манчестер Сити” – “Лейпциг”
- “Янг Бойз” – “Црвена Звезда”
13.12
- “Црвена Звезда” – “Манчестер Сити”
- “Лейпциг” – “Янг Бойз”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|4
|4
|0
|0
|12-3
|+9
|12
|2
|"РБ Лейпциг"
|4
|3
|0
|1
|9-6
|+3
|9
|3
|"Црвена Звезда"
|4
|0
|1
|3
|5-10
|-5
|1
|4
|"Янг Бойз"
|4
|0
|1
|3
|4-11
|-7
|1
Группа H
28.11
- “Шахтер” – “Антверпен”
- “Барселона” – “Порту”
13.12
- “Антверпен” – “Барселона”
- “Порту” – “Шахтер”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Барселона"
|4
|3
|0
|1
|8-2
|+6
|9
|2
|"Порту"
|4
|3
|0
|1
|9-3
|+6
|9
|3
|"Шахтер"
|4
|2
|0
|2
|6-7
|-1
|6
|4
|"Антверпен"
|4
|0
|0
|4
|3-14
|-11
|0
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