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Шесть команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Прорыв Баварии и Реал, Манчестер Юнайтед последний

Шесть команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После матчей в среду четвертого тура Лиги чемпионов определились еще четыре команды, которые пробились в плей-офф Лиги чемпионов. “Бавария” выиграла свою группу, у “Реала” Мадрид также максимальное количество очков, не удел оставили своих конкурентов “Реал Сосьедад” и “Интер”.

Группа A

29.11

  • “Галатасарай” – “Манчестер Юнайтед”
  • “Бавария” – “Копенгаген”

12.12

  • “Манчестер Юнайтед” – “Бавария”
  • “Копенгаген” – “Галатасарай”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бавария" 4 4 0 0 11-6 +5 12
2 "Копенгаген" 4 1 1 2 7-8 -1 4
3 "Галатасарай" 4 1 1 2 7-9 -2 4
4 "Манчестер Юнайтед" 4 1 0 3 9-11 -2 3

Группа B

29.11

  • “Севилья” – “ПСВ”
  • “Арсенал” – “Ланс”

12.12

  • “ПСВ” – “Арсенал”
  • “Ланс” – “Севилья”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 4 3 0 1 9-3 +6 9
2 "ПСВ" 4 1 2 1 4-7 -3 5
3 "Ланс" 4 1 2 1 4-4 0 5
4 "Севилья" 4 0 2 2 4-7 -3 2

Группа C

29.11

  • “Реал” Мадрид – “Наполи”
  • “Брага” – “Унион” Берлин

12.12

  • “Унион” Берлин – “Реал” Мадрид
  • “Наполи” – “Брага”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Реал" Мадрид 4 4 0 0 9-3 +6 12
2 "Наполи" 4 2 1 1 6-5 +1 7
3 "Брага" 4 1 0 3 5-9 -4 3
4 "Унион" Берлин 4 0 1 3 3-6 -3 1

Группа D

29.11

  • “Бенфика” – “Интер”
  • “Реал Сосьедад” – “РБ Зальцбург”

12.12

  • “Интер” – “Реал Сосьедад”
  • “РБ Зальцбург” – “Бенфика”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Реал Сосьедад" 4 3 1 0 7-2 +5 10
2 "Интер" 4 3 1 0 5-2 +3 10
3 "Зальцбург" 4 1 0 3 3-5 -2 3
4 "Бенфика" 4 0 0 4 1-7 -6 0

Группа E

28.11

  • “Лацио” – “Селтик”
  • “Фейеноорд” – “Атлетико”

13.12

  • “Атлетико” – “Лацио”
  • “Селтик” – “Фейеноорд”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Атлетико" 4 2 2 0 12-5 +7 8
2 "Лацио" 4 2 1 1 5-5 0 7
3 "Фейеноорд" 4 2 0 2 7-5 +2 6
4 "Селтик" 4 0 1 3 3-12 -9 1

Группа F

28.11

  • “ПСЖ” – “Ньюкасл”
  • “Милан” – “Боруссия” Дортмунд

13.12

  • “Боруссия” Дортмунд – “ПСЖ”
  • “Ньюкасл” – “Милан”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Боруссия" Дортмунд 4 2 1 1 3-2 +1 7
2 "Пари Сен-Жермен" 4 2 0 2 7-6 +1 6
3 "Милан" 4 1 2 1 2-4 -2 5
4 "Ньюкасл" 4 1 1 2 4-4 0 4

Группа G

28.11

  • “Манчестер Сити” – “Лейпциг”
  • “Янг Бойз” – “Црвена Звезда”

13.12

  • “Црвена Звезда” – “Манчестер Сити”
  • “Лейпциг” – “Янг Бойз”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 4 4 0 0 12-3 +9 12
2 "РБ Лейпциг" 4 3 0 1 9-6 +3 9
3 "Црвена Звезда" 4 0 1 3 5-10 -5 1
4 "Янг Бойз" 4 0 1 3 4-11 -7 1

Группа H

28.11

  • “Шахтер” – “Антверпен”
  • “Барселона” – “Порту”

13.12

  • “Антверпен” – “Барселона”
  • “Порту” – “Шахтер”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Барселона" 4 3 0 1 8-2 +6 9
2 "Порту" 4 3 0 1 9-3 +6 9
3 "Шахтер" 4 2 0 2 6-7 -1 6
4 "Антверпен" 4 0 0 4 3-14 -11 0
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