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Тен Хаг прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед в матче с Копенгагеном в ЛЧ
Тренер М.Ю. прокомментировал поражение команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Копенгагеном" (3:4).
"Думаю, сначала мы играли очень хорошо до красной карточки. Красная карточка все изменила. Затем игра стала другой. Нам приходится иметь дело со многими решениями против нас и в других играх.
Так оно и есть. Но сезон длинный. В какой-то момент это вернется в нашу пользу. После перерыва было лучше, но два гола не должны засчитываться. Я видел много позитива, но, в конце концов, мы теряем концентрацию.
Тяжело играть так долго с 10 игроками. Это были лучшие 20 минут, которые я видел. Кроме того, в течение 10 минут мы все еще контролировали игру. Это очень разочаровывает. Мы так упорно боролись, так хорошо играли. Тем не менее у нас нет ни одного очка", - приводит слова тен Хага BBC.
"Манчестер Юнайтед" занимает последнее место в своей группе, набрав три очка.
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