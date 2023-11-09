Тен Хаг прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед в матче с Копенгагеном в ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Копенгагеном" (3:4).

"Думаю, сначала мы играли очень хорошо до красной карточки. Красная карточка все изменила. Затем игра стала другой. Нам приходится иметь дело со многими решениями против нас и в других играх.

Так оно и есть. Но сезон длинный. В какой-то момент это вернется в нашу пользу. После перерыва было лучше, но два гола не должны засчитываться. Я видел много позитива, но, в конце концов, мы теряем концентрацию.

Тяжело играть так долго с 10 игроками. Это были лучшие 20 минут, которые я видел. Кроме того, в течение 10 минут мы все еще контролировали игру. Это очень разочаровывает. Мы так упорно боролись, так хорошо играли. Тем не менее у нас нет ни одного очка", - приводит слова тен Хага BBC.