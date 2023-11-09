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Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в матчах Лиги чемпионов
Анчелотти побил рекорд Фергюсона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в матчах Лиги чемпионов как тренер.
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Брагу" (3:0). Анчелотти одержал 116-ю победу в турнире в качестве тренера.
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Итальянский специалист установил новый рекорд по количеству выигранных матчей за всю историю турнира, обойдя Алекса Фергюсона.
Анчелотти в Лиге чемпионов, кроме "Реала", возглавлял "Парму", "Ювентус", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "Баварию" и "Наполи".
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