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Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в матчах Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Анчелотти побил рекорд Фергюсона

Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в матчах Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Карло Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в матчах Лиги чемпионов как тренер.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Брагу" (3:0). Анчелотти одержал 116-ю победу в турнире в качестве тренера.

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Итальянский специалист установил новый рекорд по количеству выигранных матчей за всю историю турнира, обойдя Алекса Фергюсона.

Анчелотти в Лиге чемпионов, кроме "Реала", возглавлял "Парму", "Ювентус", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "Баварию" и "Наполи".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
MisterChip
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.11.2023 в 11:53
Нічого- нічого, у Ксаві все ще попереду !
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.11.2023 в 11:53
Нічого- нічого, у Ксаві все ще попереду !
Ответить
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