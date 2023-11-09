Карло Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в матчах Лиги чемпионов как тренер.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Брагу" (3:0). Анчелотти одержал 116-ю победу в турнире в качестве тренера.

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Итальянский специалист установил новый рекорд по количеству выигранных матчей за всю историю турнира, обойдя Алекса Фергюсона.

Анчелотти в Лиге чемпионов, кроме "Реала", возглавлял "Парму", "Ювентус", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "Баварию" и "Наполи".