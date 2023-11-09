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Тренер Бенфики: Игра показала большую разницу между командами. Сосьедад был лучше нас во всех аспектах

Лига Чемпионов

Рогер Шмидт прокомментировал поражение от Сосьедада

Тренер Бенфики: Игра показала большую разницу между командами. Сосьедад был лучше нас во всех аспектах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт прокомментировал вылет из группового этапа Лиги чемпионов после матча 4-го тура против "Реала Сосьедада" (1:3).

"Во-первых, поздравляю "Реал Сосьедад" с победой и выходом в плей-офф, они этого заслужили. Мы ужасно провели первый тайм. Он начался не очень хорошо, первый гол был пропущен после розыгрыша стандарта. Мы потеряли уверенность, а наши соперники приобрели ее, но это не является оправданием.

Игра показала большую разницу между нами и ими. Интенсивность, с которой они играли, компактность, сосредоточенность, единство. Они были лучше нас во всех этих аспектах, и именно поэтому уже к перерыву матч был почти закрыт. Соперник показал, как делать резню и доминировать в игре. Мы не смогли ответить на это.

Мы были не готовы. Это моя ответственность, потому что я должен готовить игроков с точки зрения тактики, плана на игру, мотивации и всего остального. Я выполнил плохую работу. Мы очень разочарованы, особенно я сам. Мы должны подумать о нашем подходе", - сказал Шмидт на послематчевой пресс-конференции.

После четырех туров "Бенфика" с нулем очков занимает последнее место в группе D. Лиссабонская команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но еще сохраняет шансы на Лигу Европы - за два оставшихся тура нужно обойти "Зальцбург", у которого три очка.

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