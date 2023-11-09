Лига Чемпионов
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Первые очки Берлина. Наполи - Унион 1:1. Обзор матча и видео голов
Наполи - Унион ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.11.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Унион" до этого провел три матча в этой Лиге чемпионов и почти всегда был конкурентным. Но очков не набирал. И вот, собственно, прорвало. А вот у "Наполи" – проблемы. Дела не клеятся в Серии А, не совсем хорошо идут и в Лиге чемпионов.
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов.
4-й групповой тур. Квартет C Сезон 2023/24
8.11.2023. Италия, Неаполь, стадион "Диего Армандо Марадона"
Голы: Политано 39 - Фофана 52
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