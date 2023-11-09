  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Первые очки Берлина. Наполи - Унион 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первые очки Берлина. Наполи - Унион 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов

Наполи - Унион ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.11.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Первые очки Берлина. Наполи - Унион 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

"Унион" до этого провел три матча в этой Лиге чемпионов и почти всегда был конкурентным. Но очков не набирал. И вот, собственно, прорвало. А вот у "Наполи" – проблемы. Дела не клеятся в Серии А, не совсем хорошо идут и в Лиге чемпионов.

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов.

4-й групповой тур. Квартет C Сезон 2023/24

8.11.2023. Италия, Неаполь, стадион "Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Унион" 1:1

Голы: Политано 39 - Фофана 52

По теме
yellow-arrow
Анчелотти - о словах Пике про победы Реала в ЛЧ: Жерар живет в своем мире
yellow-arrow
Украинский вратарь Реала и легионер из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов
yellow-arrow
Марино Пушич: Все, кого я знал, советовали мне не идти в Шахтер
Наполи Унион (Берлин)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде