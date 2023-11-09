Первые очки Берлина. Наполи - Унион 1:1. Обзор матча и видео голов

"Унион" до этого провел три матча в этой Лиге чемпионов и почти всегда был конкурентным. Но очков не набирал. И вот, собственно, прорвало. А вот у "Наполи" – проблемы. Дела не клеятся в Серии А, не совсем хорошо идут и в Лиге чемпионов.

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов.

4-й групповой тур. Квартет C Сезон 2023/24

8.11.2023. Италия, Неаполь, стадион "Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Унион" 1:1

Голы: Политано 39 - Фофана 52