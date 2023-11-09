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УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Среди претендентов: Гризманн, Сака, Холанд и Родриго

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Проголосовать за кандидатов можно на сайте УЕФА.

В список вошли: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Родриго Гоес ("Реал") и Букайо Сака ("Арсенал").

Напомним, что "Манчестер Сити" в четвертом туре Лиги чемпионов победил "Янг Бойз", "Атлетико" разгромил "Селтик", Реал переиграл "Брагу", а "Арсенал" - "Севилью".

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Также добавим, что "Шахтер" победил "Барселону", но никого из его игроков не было выдвинуто претендентом на звание лучшего на неделе.

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