УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Проголосовать за кандидатов можно на сайте УЕФА.

В список вошли: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Родриго Гоес ("Реал") и Букайо Сака ("Арсенал").

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Who deserves the prize?#UCLPOTW || @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2023

Напомним, что "Манчестер Сити" в четвертом туре Лиги чемпионов победил "Янг Бойз", "Атлетико" разгромил "Селтик", Реал переиграл "Брагу", а "Арсенал" - "Севилью".

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Также добавим, что "Шахтер" победил "Барселону", но никого из его игроков не было выдвинуто претендентом на звание лучшего на неделе.