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УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Среди претендентов: Гризманн, Сака, Холанд и Родриго
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Проголосовать за кандидатов можно на сайте УЕФА.
В список вошли: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Родриго Гоес ("Реал") и Букайо Сака ("Арсенал").
???????? Griezmann— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2023
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Who deserves the prize?#UCLPOTW || @PlayStationEU
Напомним, что "Манчестер Сити" в четвертом туре Лиги чемпионов победил "Янг Бойз", "Атлетико" разгромил "Селтик", Реал переиграл "Брагу", а "Арсенал" - "Севилью".
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Также добавим, что "Шахтер" победил "Барселону", но никого из его игроков не было выдвинуто претендентом на звание лучшего на неделе.
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