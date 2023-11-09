Марино Пушич: Все, кого я знал, советовали мне не идти в Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, почему решил принять предложение донецкого клуба и поделился эмоциями о поединке с "Барселоной" и подготовке к нему.

"Война, клуб, тяжелые условия работы - конечно, все это заставляло задуматься. И все, кого я знал, советовали мне не делать этого. Родные, друзья, знакомые. Но я не слушаю всех. Я с нетерпением ждал этого приключения. В жизни нужно выбирать свой путь.

Поскольку мы много путешествуем, в том числе и в Гамбург, у меня, по крайней мере, есть время выработать оптимальный план на матч. Но хорошая подготовка очень важна. Я использую время в дороге по максимуму.

Для меня все это странно и непривычно. Я впервые с этим сталкиваюсь. Но мы не жалуемся. И, прежде всего, мы здесь для того, чтобы играть в футбол.

Я счастлив быть причастным к победе над Барселоной. Я горжусь этим. Матч прошел полностью по нашему плану. Мы боролись за каждый метр. Мы очень хорошо представили здесь Украину. У нас было больше шансов чем у соперника. Я думаю, что победа справедлива".