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Украинский вратарь Реала и легионер из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Признание для Андрея Лунина и Георги Гочолейшвили

Украинский вратарь Реала и легионер из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов

shakhtar.com

UA-Футбол
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УЕФА после всех матчей четвертого тура группового раунда назвал свою команду недели. В нее вошли, в частности, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин и грузинский легионер "Шахтера" Георги Гочолейшвили.

Напомним, что "Реал" победил "Брагу", а Лунин отразил пенальти. "Шахтер в свою очередь одолел "Барселону", Георги Гочолейшвили отдал голевую передачу на Даниила Сикана.

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Следующий тур Лиги чемпионов состоится в конце ноября.

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