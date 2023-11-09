Украинский вратарь Реала и легионер из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов

УЕФА после всех матчей четвертого тура группового раунда назвал свою команду недели. В нее вошли, в частности, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин и грузинский легионер "Шахтера" Георги Гочолейшвили.

Напомним, что "Реал" победил "Брагу", а Лунин отразил пенальти. "Шахтер в свою очередь одолел "Барселону", Георги Гочолейшвили отдал голевую передачу на Даниила Сикана.

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Следующий тур Лиги чемпионов состоится в конце ноября.