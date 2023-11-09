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Анчелотти - о словах Пике про победы Реала в ЛЧ: Жерар живет в своем мире
Анчелотти ответил на слова Пике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти ответил на слова Жерара Пике о победах "Реала" в Лиге чемпионов.
Ранее бывший защитник "Барселоны" заявил, что трофеи "блауграны" запоминаются ярче, чем победы "Реала": "Победы "Барсы" запоминаются навсегда. Когда выигрывает "Реал", это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит".
"Пике живет в своем мире, вне мира, где есть "Реал". Не найдется такого болельщика "Реала", который сможет забыть о четырнадцатой победе в Лиге чемпионов. Ее запомнят на всю жизнь", - сказал главный тренер "Реала".
"Реал" выиграл 14-ю Лигу чемпионов 2022 года, обыграв в финале "Ливерпуль" (1:0). В плей-офф "Мадрид" последовательно прошел "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити".
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