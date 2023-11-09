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Анчелотти - о словах Пике про победы Реала в ЛЧ: Жерар живет в своем мире

Лига Чемпионов

Анчелотти ответил на слова Пике

Анчелотти - о словах Пике про победы Реала в ЛЧ: Жерар живет в своем мире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Карло Анчелотти ответил на слова Жерара Пике о победах "Реала" в Лиге чемпионов.

Ранее бывший защитник "Барселоны" заявил, что трофеи "блауграны" запоминаются ярче, чем победы "Реала": "Победы "Барсы" запоминаются навсегда. Когда выигрывает "Реал", это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит".

"Пике живет в своем мире, вне мира, где есть "Реал". Не найдется такого болельщика "Реала", который сможет забыть о четырнадцатой победе в Лиге чемпионов. Ее запомнят на всю жизнь", - сказал главный тренер "Реала".

"Реал" выиграл 14-ю Лигу чемпионов 2022 года, обыграв в финале "Ливерпуль" (1:0). В плей-офф "Мадрид" последовательно прошел "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити".

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Источник:
marca
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