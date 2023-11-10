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Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0
Невероятная победа горняков
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Матч "Шахтера" с "Барселоной" был три дня назад, но эмоции не улеглись до сих пор. Это была действительно крутая, историческая победа. "Шахтер" в обновленном образе победил гранда в разгар сезона - когда тот гранд еще не решил своих турнирных задач.
Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая побывала на матче, предлагает еще раз окунуться в атмосферу этой невероятной победы через фоторепортаж. Смотрим.
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