Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0

Матч "Шахтера" с "Барселоной" был три дня назад, но эмоции не улеглись до сих пор. Это была действительно крутая, историческая победа. "Шахтер" в обновленном образе победил гранда в разгар сезона - когда тот гранд еще не решил своих турнирных задач.

Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая побывала на матче, предлагает еще раз окунуться в атмосферу этой невероятной победы через фоторепортаж. Смотрим.

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