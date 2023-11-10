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Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0

Лига Чемпионов
Обновлено

Невероятная победа горняков

Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
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Матч "Шахтера" с "Барселоной" был три дня назад, но эмоции не улеглись до сих пор. Это была действительно крутая, историческая победа. "Шахтер" в обновленном образе победил гранда в разгар сезона - когда тот гранд еще не решил своих турнирных задач.

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Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая побывала на матче, предлагает еще раз окунуться в атмосферу этой невероятной победы через фоторепортаж. Смотрим.

Фотогалерея

Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 1Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 2Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 3Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 4Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 5Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 6Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 7Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 8Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 9Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 10Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 11Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 12Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 13Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 14Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 15Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 16Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 17Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 18Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 19Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 20Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 1Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 2Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 3Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 4Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 5Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 6Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 7Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 8Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 9Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 10Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 11Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 12Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 13Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 14Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 15Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 16Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 17Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 18Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 19Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 20Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 1Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 2Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 3Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 4Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 5Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 6Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 7Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 8Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 9Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 10Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 11Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 12Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 13Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 14Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 15Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 16Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 17Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 18Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 19Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 20Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 1Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 2Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 3Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 4Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 5Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 6Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 7Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 8Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 9Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 10Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 11Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 12Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 13Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 14Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 15Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 16Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 17Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 18Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 19Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 20Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 1Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 2Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 3Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 4Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 5Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 6Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 7Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 8Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 9Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 10Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 11Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 12Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 13Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 14Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 15Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 16Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 17Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 18Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 19Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 20Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 1Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 2Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 25Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 3Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 24Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 4Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 23Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 21Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 22Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 1Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 10Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 11Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 12Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 13Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 14Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 15Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 16Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 17Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 18Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 19Так пишется история. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Барселона 1:0 - фото 20
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