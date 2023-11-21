  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Венгерская футбольная ассоциация подала официальную заявку на право принимать финал Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Венгерская футбольная ассоциация подала официальную заявку на право принимать финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Венгрия претендует на финал Лиги чемпионов 2026 или 2027 года

Венгерская футбольная ассоциация подала официальную заявку на право принимать финал Лиги чемпионов

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Венгерская футбольная ассоциация сделала огромный шаг к воплощению своей амбициозной цели - провести финал Лиги чемпионов. Как сообщалось ранее, MLSZ говорили о своих намерениях, по этому поводу, но теперь это стало официальным обращением, которое направлено в УЕФА.

Венгрия претендует на финал Лиги чемпионов 2026 или 2027 года.

Енё Сипос, подчеркнул, что Венгрия конкурирует с Италией за право приема двух будущих финалов Лиги чемпионов. Обе страны подали официальные материалы к февралю на оценку Европейской футбольной ассоциации.

"Одной из важнейших целей Венгерской футбольной ассоциации было привезти престижные международные футбольные матчи в Венгрию, чтобы венгерские болельщики могли увидеть звездных игроков и престижные матчи вблизи. Мы уже организовали финал женской Лиги чемпионов, финал Лиги Европы, финал Суперкубка, а также провели несколько матчей Чемпионата Европы и от болельщиков, которые сюда приезжают", - сказал Енё Сипос

По теме
yellow-arrow
Тренер Порту: Казалось, что Шахтер – команда из первенства района. Однако сейчас они выглядят совсем по-иному
yellow-arrow
Заря боится навесов, а Пушич доказал, что у Хави кризис идей. Обзор матчей украинских команд в еврокубках
yellow-arrow
Гризманн признан игроком недели в Лиге чемпионов
Венгрия Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
nemzeti sport
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниуc
21.11.2023 в 21:14
Подать официальную заявку означает стать в позу...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Бapceлиниуc
21.11.2023 в 21:14
Подать официальную заявку означает стать в позу...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости