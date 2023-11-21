Венгерская футбольная ассоциация подала официальную заявку на право принимать финал Лиги чемпионов

Венгерская футбольная ассоциация сделала огромный шаг к воплощению своей амбициозной цели - провести финал Лиги чемпионов. Как сообщалось ранее, MLSZ говорили о своих намерениях, по этому поводу, но теперь это стало официальным обращением, которое направлено в УЕФА.

Венгрия претендует на финал Лиги чемпионов 2026 или 2027 года.

Енё Сипос, подчеркнул, что Венгрия конкурирует с Италией за право приема двух будущих финалов Лиги чемпионов. Обе страны подали официальные материалы к февралю на оценку Европейской футбольной ассоциации.