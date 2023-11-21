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Венгерская футбольная ассоциация подала официальную заявку на право принимать финал Лиги чемпионов
Венгрия претендует на финал Лиги чемпионов 2026 или 2027 года
Венгерская футбольная ассоциация сделала огромный шаг к воплощению своей амбициозной цели - провести финал Лиги чемпионов. Как сообщалось ранее, MLSZ говорили о своих намерениях, по этому поводу, но теперь это стало официальным обращением, которое направлено в УЕФА.
Венгрия претендует на финал Лиги чемпионов 2026 или 2027 года.
Енё Сипос, подчеркнул, что Венгрия конкурирует с Италией за право приема двух будущих финалов Лиги чемпионов. Обе страны подали официальные материалы к февралю на оценку Европейской футбольной ассоциации.
"Одной из важнейших целей Венгерской футбольной ассоциации было привезти престижные международные футбольные матчи в Венгрию, чтобы венгерские болельщики могли увидеть звездных игроков и престижные матчи вблизи. Мы уже организовали финал женской Лиги чемпионов, финал Лиги Европы, финал Суперкубка, а также провели несколько матчей Чемпионата Европы и от болельщиков, которые сюда приезжают", - сказал Енё Сипос
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