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Селтик был оштрафован УЕФА за палестинские флаги во время матча
ФК Селтик получил штраф в размере 15 200 фунтов стерлингов
rbc.ua
После того, как болельщики ФК Селтик решили выразить поддержку палестинцам во время матча Лиги чемпионов против Атлетико, клуб получил штраф в размере 15 200 фунтов стерлингов от УЕФА.
"Палестинские флаги, которые развевались на трибунах признали провокационным сообщением оскорбительного характера", - об этом сообщило УЕФА
На видео, которое стремительно распространилось в социальных сетях, можно наблюдать как болельщики поют "You'll Never Walk Alone", держа в руках флаги. Кроме того, были плакаты с надписью "Свободная Палестина" и "Победа сопротивления".
ФК Селтик занимает четвертое место в группе E Лиги чемпионов с одним очком после четырех игр. Клуб также обнародовал новые правила для своих болельщиков перед предстоящим матчем с Лацио в Риме, также они требуют предварительного одобрения итальянского клуба на использование флагов, баннеров и барабанов
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