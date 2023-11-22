Селтик был оштрафован УЕФА за палестинские флаги во время матча

После того, как болельщики ФК Селтик решили выразить поддержку палестинцам во время матча Лиги чемпионов против Атлетико, клуб получил штраф в размере 15 200 фунтов стерлингов от УЕФА.

"Палестинские флаги, которые развевались на трибунах признали провокационным сообщением оскорбительного характера", - об этом сообщило УЕФА

На видео, которое стремительно распространилось в социальных сетях, можно наблюдать как болельщики поют "You'll Never Walk Alone", держа в руках флаги. Кроме того, были плакаты с надписью "Свободная Палестина" и "Победа сопротивления".

ФК Селтик занимает четвертое место в группе E Лиги чемпионов с одним очком после четырех игр. Клуб также обнародовал новые правила для своих болельщиков перед предстоящим матчем с Лацио в Риме, также они требуют предварительного одобрения итальянского клуба на использование флагов, баннеров и барабанов