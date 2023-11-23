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Трубин остался без поддержки в ЛЧ: УЕФА наказал Бенфику из-за фанатов
Болельщиков португальского клуба не будет на матче с "Зальцбургом"
Фото: SLBenfica
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Бенфику" за поведение болельщиков на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" Сосьедад (3:1). Тогда болельщики португальского клуба начали зажигать и бросать файера на поле.
За произошедшее УЕФА оштрафовал "Бенфику" на 25 тысяч евро. Кроме того, клубу запрещено продавать своим болельщикам билеты на следующий гостевой поединок в еврокубках. Соответственно, португальцы останутся без поддержки в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом", который состоится 12 декабря.
Команда, за которую выступает украинец Анатолий Трубин, не набрала ни одного балла и занимает последнее место в группе D. Лиссабонцы лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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