УЕФА наказал ПСЖ и Милан по итогам матча Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "ПСЖ" и "Милан" за поведение болельщиков во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "ПСЖ" был оштрафован на 98 тыс. евро за использование болельщиками пиротехники, блокирование проходов на стадионе и выбегание на поле. Также стало известно, что стадион парижан будет частично закрыт на один матч условно с испытательным сроком в два года.

"Милан", со своей стороны, оштрафован на 23 тыс. евро за инциденты с болельщиками и использование пиротехники.

Напомним, сам матч завершился разгромной победой "ПСЖ" со счетом 3:0.

На данный момент "ПСЖ" занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. "Милан", со своей стороны, занимает третье место, набрав пять очков.