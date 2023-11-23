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УЕФА наказал ПСЖ и Милан по итогам матча Лиги чемпионов
Дисциплинарный комитет наказал клубы за поведение болельщиков
Getty Images / Global Images Ukraine
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "ПСЖ" и "Милан" за поведение болельщиков во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, "ПСЖ" был оштрафован на 98 тыс. евро за использование болельщиками пиротехники, блокирование проходов на стадионе и выбегание на поле. Также стало известно, что стадион парижан будет частично закрыт на один матч условно с испытательным сроком в два года.
"Милан", со своей стороны, оштрафован на 23 тыс. евро за инциденты с болельщиками и использование пиротехники.
Напомним, сам матч завершился разгромной победой "ПСЖ" со счетом 3:0.
На данный момент "ПСЖ" занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. "Милан", со своей стороны, занимает третье место, набрав пять очков.
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