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Шахтер продолжает продавать билеты на домашний матч против Антверпена. Цены стартуют от 41 евро

Лига Чемпионов

В свободной продаже еще более 1000 пропусков

Шахтер продолжает продавать билеты на домашний матч против Антверпена. Цены стартуют от 41 евро

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Во вторник 28 ноября "Шахтер" проведет финальный домашний поединок в групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. "Горняки" в Гамбурге встретятся с "Антверпеном".

В свободной продаже остается еще 1145 билетов. Цены стартуют от 41 евро – за эту сумму можно купить пропуск в угловой сектор.

За самый дорогой билет придется отдать 357 евро. Это VIP Business Seat, а место – сразу у выхода футболистов на поле.

Все матчи группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проводит на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге. В первом туре на игру против Порту пришло 46 729 болельщиков, а во втором раунде матч с "Барселоной" посетили 49 147 фанатов.

На данный момент "Шахтер" с шестью очками находится на третьем месте группы H. Чтобы гарантировать себе евро весну, подопечным Пушича в поединке с "Антверпеном" нужна ничья. Однако команда до сих пор находится в борьбе за 1/8 Лиги чемпионов: к лидерам "Барселоны" и "Порту" три зачетных пункта.

Матч начнется в 19.45.

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