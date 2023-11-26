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Шахтер объявил заявку на матч ЛЧ против Антверпена

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Есть изменения, относительно предыдущего матча против Барселоны

Шахтер объявил заявку на матч ЛЧ против Антверпена

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" объявил список игроков, которые примут участие в матче группового этапа Лиги чемпионов-2023/24 против "Антверпена". Присутствуют изменения относительно предыдущего матча с "Барселоной".

Вратари: 1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Твардовский

Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 32. Эдуард Козык, 44. Ярослав Ракицкий, 25. Новатус Мироши.

Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 20. Дмитрий Топалов, 21. Бондаренко, 27. Очеретько, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук.

Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник, 18. Кевин Келси.

Игра с "Антверпеном" состоится 28 ноября и начнется в 19:45.

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Источник:
t.me
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