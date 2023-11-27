  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Матч Шахтер - Антверпен обслужит бригада арбитров из Польши
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Шахтер - Антверпен обслужит бригада арбитров из Польши

Лига Чемпионов
Обновлено

Известно, кто рассудит поединок Лиги чемпионов

Матч Шахтер - Антверпен обслужит бригада арбитров из Польши

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, кто рассудит домашний матч "Шахтера" с "Антверпеном" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главным арбитром выступит Бартош Франковски. На линиях помогать ему будут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый рефери - Патрик Грицкевич. Все судьи представляют Польшу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответственным за систему VAR будет Марко Фриц из Германии. Его помощник - Жером Бризар (Франция).

Матч "Шахтер" - "Антверпен" состоится 28 ноября в Гамбурге и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Читайте такжеШахтер объявил заявку на матч ЛЧ против Антверпена
По теме
yellow-arrow
Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
yellow-arrow
ТаТоТаке: Матч Лиги Чемпионов будут обслуживать украинские арбитры
yellow-arrow
Шахтер объявил заявку на матч ЛЧ против Антверпена
Шахтер (Донецк) Антверпен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости