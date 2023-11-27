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Матч Шахтер - Антверпен обслужит бригада арбитров из Польши
Известно, кто рассудит поединок Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, кто рассудит домашний матч "Шахтера" с "Антверпеном" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Главным арбитром выступит Бартош Франковски. На линиях помогать ему будут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый рефери - Патрик Грицкевич. Все судьи представляют Польшу.
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Ответственным за систему VAR будет Марко Фриц из Германии. Его помощник - Жером Бризар (Франция).
Матч "Шахтер" - "Антверпен" состоится 28 ноября в Гамбурге и начнется в 19:45 по киевскому времени.
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