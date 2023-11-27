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Шахтер - Антверпен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Шахтер - Антверпен: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шахтер - Антверпен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Очень важный матч для "Шахтера". Один из определяющих. Не проиграв, "Шахтер" может гарантировать себе участие в еврокубковой весне. Но "горнякам" важно победить, чтобы сохранить хорошие шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

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Недооценивать "Антверпен" не стоит. В первом поединке с этой командой у "Шахтера" были немалые проблемы. Чемпион Украины уступал 0:2, но сумел вырвать победу. Как будет на этот раз? Узнаем из видеотрансляции.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Шахтар - Антверпен
Смотреть трансляцию

Матч пятого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Антверпен" состоится во вторник, 28-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. А также у провайдера Volia.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Также наш сайт проведет аудиотрансляцию – голосовой комментарий в режиме живого времени.

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