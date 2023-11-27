Шахтер - Антверпен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Очень важный матч для "Шахтера". Один из определяющих. Не проиграв, "Шахтер" может гарантировать себе участие в еврокубковой весне. Но "горнякам" важно победить, чтобы сохранить хорошие шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

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Недооценивать "Антверпен" не стоит. В первом поединке с этой командой у "Шахтера" были немалые проблемы. Чемпион Украины уступал 0:2, но сумел вырвать победу. Как будет на этот раз? Узнаем из видеотрансляции.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Антверпен Смотреть трансляцию

Матч пятого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Антверпен" состоится во вторник, 28-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. А также у провайдера Volia.

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