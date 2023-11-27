Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола перед матчем з Лейпцигом рассказал о важности поддержки болельщиков в Лиге Чемпионов
Гвардиола подчеркнул важность взаимодействия между болельщиками перед важним матчем
Getty Images / Global Images Ukraine
На пресс-конференции перед предстоящим матчем с немецким клубом "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, Гвардиола отметил важность взаимодействия с болельщиками. Главный тренер "Манчестер Сити" выразил благодарность за присутствие фанатов на стадионе и подчеркнул, что совместные усилия делают команду сильнее.
"Стадион все время заполнен, и мы должны играть как можно лучше и создавать как можно больше, чтобы зарядить энергией и сделать так, чтобы наши люди были с нами"
"По моему скромному мнению, чтобы быть успешными, нам нужно, чтобы наши болельщики постоянно были здесь. Спасибо, что пришли, потому что без этого невозможно. Вместе мы сильнее".
Отметим, что Гвардиола сообщил о шансе на возвращение полузащитника Джека Грилиша после болезни и защитника Джона Стоунза, но он еще не готов к игре.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.11.2023
- УАФ проинформировала ФИФА и УЕФА о созыве внеочередного Конгресса
- Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
- ТаТоТаке: Матч Лиги Чемпионов будут обслуживать украинские арбитры
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО