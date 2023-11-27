  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола перед матчем з Лейпцигом рассказал о важности поддержки болельщиков в Лиге Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола перед матчем з Лейпцигом рассказал о важности поддержки болельщиков в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Гвардиола подчеркнул важность взаимодействия между болельщиками перед важним матчем

Гвардиола перед матчем з Лейпцигом рассказал о важности поддержки болельщиков в Лиге Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською


На пресс-конференции перед предстоящим матчем с немецким клубом "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, Гвардиола отметил важность взаимодействия с болельщиками. Главный тренер "Манчестер Сити" выразил благодарность за присутствие фанатов на стадионе и подчеркнул, что совместные усилия делают команду сильнее.

"Стадион все время заполнен, и мы должны играть как можно лучше и создавать как можно больше, чтобы зарядить энергией и сделать так, чтобы наши люди были с нами"

"По моему скромному мнению, чтобы быть успешными, нам нужно, чтобы наши болельщики постоянно были здесь. Спасибо, что пришли, потому что без этого невозможно. Вместе мы сильнее".

Отметим, что Гвардиола сообщил о шансе на возвращение полузащитника Джека Грилиша после болезни и защитника Джона Стоунза, но он еще не готов к игре.

Читайте такжеСмогут ли Жирона и Манчестер Сити играть друг против друг в ЛЧ? Да, но есть нюансы
По теме
yellow-arrow
Капитан Руха U-19 - после 0:4 от Мидтьюлланда: Надеемся дать бой в ответном матче
yellow-arrow
Барселона – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023
yellow-arrow
Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023
Лига чемпионов Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
one football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости