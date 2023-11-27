Гвардиола перед матчем з Лейпцигом рассказал о важности поддержки болельщиков в Лиге Чемпионов



На пресс-конференции перед предстоящим матчем с немецким клубом "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, Гвардиола отметил важность взаимодействия с болельщиками. Главный тренер "Манчестер Сити" выразил благодарность за присутствие фанатов на стадионе и подчеркнул, что совместные усилия делают команду сильнее.

"Стадион все время заполнен, и мы должны играть как можно лучше и создавать как можно больше, чтобы зарядить энергией и сделать так, чтобы наши люди были с нами" "По моему скромному мнению, чтобы быть успешными, нам нужно, чтобы наши болельщики постоянно были здесь. Спасибо, что пришли, потому что без этого невозможно. Вместе мы сильнее".

Отметим, что Гвардиола сообщил о шансе на возвращение полузащитника Джека Грилиша после болезни и защитника Джона Стоунза, но он еще не готов к игре.