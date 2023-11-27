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Пушич: Бондаренко будет в составе на Антверпен
Но пока непонятно, выйдет ли в основе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном".рассказал о травме хавбека "горняков"
- Увидим ли Артема Бондаренко в матче с "Антерпеном"? На сколько процентов он готов играть.
- Ему нужно было очень долго восстанавливаться. Он уже лучше чувствует себя и тренируется. Завтра Бондаренко будет в составе нашей команды, но решение о его участии в матче будем принимать спонтанно. Ему уже лучше и я очень рад тому, что он чувствует себя лучше, - сказал Пушич.
Напомним, что Бондаренко получил травму в начале ноября перед матчем с "Динамо".
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