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Пушич: Бондаренко будет в составе на Антверпен

Лига Чемпионов
Обновлено

Но пока непонятно, выйдет ли в основе

Пушич: Бондаренко будет в составе на Антверпен

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном".рассказал о травме хавбека "горняков" Артема Бондаренко.

- Увидим ли Артема Бондаренко в матче с "Антерпеном"? На сколько процентов он готов играть.

- Ему нужно было очень долго восстанавливаться. Он уже лучше чувствует себя и тренируется. Завтра Бондаренко будет в составе нашей команды, но решение о его участии в матче будем принимать спонтанно. Ему уже лучше и я очень рад тому, что он чувствует себя лучше, - сказал Пушич.

Напомним, что Бондаренко получил травму в начале ноября перед матчем с "Динамо".

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Источник:
Трибуна
Комментарии
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download1 (huyersk)
27.11.2023 в 19:02
плюс бойова одиниця добре
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
27.11.2023 в 19:02
плюс бойова одиниця добре
Ответить
0
0

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