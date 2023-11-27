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Барселона – Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Каталонцам пора просыпаться и оформлять выход с первого места

Барселона – Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" у себя дома принимает крепкий "Порту" после серии неоднозначных матчей как в Лиге Чемпионов, так и в Ла Лиге. Команда Хави действительно не в лучшей форме и зона турбулентности пока не прошла.

Смогут ли каталонцы показать свой лучший футбол и фактически гарантировать себе выход с первого места? Узнаем совсем скоро

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 28 ноября

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 3.

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Трансляция матча "Барселона" — "Порту"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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