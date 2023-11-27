Барселона – Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Барселона" у себя дома принимает крепкий "Порту" после серии неоднозначных матчей как в Лиге Чемпионов, так и в Ла Лиге. Команда Хави действительно не в лучшей форме и зона турбулентности пока не прошла.

Смогут ли каталонцы показать свой лучший футбол и фактически гарантировать себе выход с первого места? Узнаем совсем скоро

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 28 ноября

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Барселона" — "Порту" Смотреть трансляцию

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