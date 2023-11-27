Пушич: Важно остаться в еврокубках, чтобы люди гордились Шахтером

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном".

– В прошлом туре Лиги чемпионов "Шахтер" победил "Барселону", и тогда все увлекались игрой команды, но после этого последовало поражение от "Днепра-1" и ничья с "Полисьем". В чем причина таких результатов, ведь это немного беспокоит завтрашний важный матч?

– На самом деле все очень просто, ведь у каждой игры есть своя история. Это первое. Каждый турнир имеет свою энергию и свою цель. Для меня и для команды это важно. Есть ничья и поражение в этих играх, но мы могли бы легко победить в обоих случаях, если бы завершали все наши атаки и реализовывали все моменты. Иногда, если этого не делать, то можешь получить ничью или проиграть. Для меня это все – часть игры. Более важно то, как именно мы играли. А мы очень хорошо играли, особенно в последней встрече, создали множество голевых моментов. Иногда немного не хватало удачи, чтобы вовремя реализовать один из моментов, изменить ход игры и победить. Я не удовлетворен результатом, но понравилась именно наша игра и то, что мы смогли показать.

– Увидим ли мы Артема Бондаренко в матче с "Антверпеном" и на сколько процентов он готов к игре?

– Он очень тяжело работал, чтобы вернуться после травмы и уже провел с нами несколько занятий. Понемногу, но уверенно, он вовлекается в групповые тренировки и готовится к тому, чтобы получить определенное игровое время. Артем будет завтра в составе, а уже во время игры будем смотреть, понадобится ли нам его помощь. Но я радуюсь, что он уже на пути к полному возвращению.

– "Шахтер" впервые за год не забил сопернику, это произошло в матче с "Полесьем". В чем причина, как думаете?

– Как я уже говорил, мы не воспользовались нашими шансами. Знаете, иногда футбол таков. Я доволен тем, как мы сыграли, сколько возможностей создали, – это очень хорошо для нашей команды. Мы не завершали наши атаки, потому получили ничью. Но это была хорошая ничья. Финальный результат нам не понравился, но то, как мы играли, сколько моментов создали – это было очень хорошо. Иногда просто необходимо реализовать один такой момент, чтобы потом забить даже больше голов. Многое обсуждалось после этой игры, но для меня основным является то, как мы играли. В каждой игре есть своя энергия, своя особенность. Мы всегда стараемся найти способ победить, но по собственной стратегии. Плохо, когда совсем ничего не создаешь, а мы создали много. Мы раз сорок были в моменте, когда могли сделать больше, чем делали. Для меня это тоже важно. Я похвалил своих футболистов после матча именно за то, как они играли, за их энергию, дисциплину. Всё было почти идеально, кроме голов. Здесь с вами соглашаюсь.

– Вы говорили после последней игры, что травма Ефима Конопли может быть достаточно серьезной. Как сейчас его состояние?

– Когда игрок выбывает через десять минут после начала матча, то ситуация может казаться серьезной, однако, согласно первым данным, повреждение не слишком тяжелое. Он может вернуться в состав уже через две-три недели. Хорошо, что восстановление не должно отнять много времени. Также есть еще несколько травм после того поединка из-за агрессии, которые применяли к нашим игрокам. Впрочем, к счастью, все, кроме Конопли, готовы завтра выходить в основном составе.

– Вместе с вами на пресс-конференцию пришел Даниил Сикан, который в первом матче с "Антверпеном" оформил дубль. Ожидаете ли вы от него забитых мячей завтра и проводили ли с ним личные беседы по поводу того, как он должен действовать в этой игре?

– Конечно, Даниил в отличной форме. Он амбициозный футболист, хочет забивать голы, много работает и вносит большой вклад в игру команды. Честно говоря, я не привык говорить об отдельных футболистах, но если возникает такой вопрос, я всегда ставлю команду выше конкретных игроков. Только команда делает игрока лучше – не наоборот. Потому как команда мы совершенствуем друг друга, и в этом случае как команда мы также помогаем Даниилу стать лучше и даем ему возможность забивать голы. Он стремительно развивается, много забивает, очень тяжело работает с командой. Конечно, как и для каждого молодого игрока, ему есть что усовершенствовать. Он и другие ребята обладают большими амбициями и стремятся проявить себя, и как тренер я этим очень доволен.

– Поработав несколько недель тренером "Шахтера", с каким трудом вы сталкиваетесь в повседневной жизни, при работе с командой в условиях войны и учитывая, что она затронула членов семей многих игроков. Влияет ли это на вас психологически?

– По-моему, если ваш вопрос был о работе при тех обстоятельствах, которые есть сейчас в Украине, то как тренер ты выполняешь не только задачу футбольного наставника, но и многие другие. Одна из них – помогать своим футболистам чувствовать себя хорошо и иметь достаточно уверенности, чтобы раскрывать свои таланты и хорошо играть. Понятно, что ситуация полностью отличается от всего, что каждый из нас привык видеть в наших странах и требует адаптации, социальных навыков, а также стремления очень много работать каждый день, чтобы команда совершенствовалась. Мне очень помогают работники клуба, я за это благодарен. Как я говорил в прошлый раз, вижу хорошую организацию, люди пытаются сделать все возможное в этих обстоятельствах, что не так-то просто. Как вы знаете, моя команда вчера ехала сюда около 10 часов. Такой график занимает немало сил, а особенно такие путешествия. В то же время у нас есть душевные силы, чтобы принять этот вызов и сделать все, что мы можем. Следовательно, это не обычная ситуация, но что есть, то есть. Все работники клуба, в том числе я в роли тренера, пытаются приложить максимальные усилия, чтобы найти лучший выход из ситуации и конкурировать с другими командами.

– Как вы считаете, игроки лучше выступают, потому что они представляют свою страну и нацию?

– Безусловно, это часть мотивации и дополнительный толчок, когда ты выступаешь за свою страну, пытаешься дать энергию людям, которые там находятся, сыграть так, чтобы они гордились тобой. Но базовая мотивация состоит в том, чтобы выступить как профессионал для своих партнеров по команде и для клуба. Вместе с тем ты представляешь свою страну в Европе, и сейчас очень важно, чтобы люди гордились "Шахтером" и чтобы мы остались в еврокубках подольше.

– Вопрос о вашем друге Марке ван Боммеле: общались ли вы с ним?

– Нет, мы поговорим завтра.

– Что вы думаете о его футболе?

– С Марком "Антверпен" добился замечательного результата, став чемпионом прошлого года и выиграв трофеи. Это нелегко сделать, это большое достижение. Уважение ему, его команде и клубу "Антверпен". Они сильные соперники. Я знаю, что начало этого сезона для них сложилось не очень хорошо, но иногда это лишь такой неудачный момент, который может произойти. Я думаю, он очень хороший тренер и он это уже показал. Его команду непросто обыграть.