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Фейеноорд - Атлетико Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Фейеноорд - Атлетико Мадрид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28 ноября ⋊ ЛЧ на UA-Футбол

Фейеноорд - Атлетико Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото: twitter.com/Atleti

UA-Футбол
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Отправляясь в Нидерланды мадридский "Атлетико" попытается сохранить свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов этого сезона, противостоять им будет очень неуступчивый "Фейенорд". После четырех туров испанская команда возглавляет группу E, а хозяева идут на третьей позиции.

Лига чемпионов. Группа Е, 5-й тур

28.11.2023. Роттердам. "Де Кейп"

Арбитр: Энтони Тейлор

"Фейенорд" - "Атлетико" Мадрид

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Видеотрансляция: Мегого 6

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Фейеноорд - Атлетико
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