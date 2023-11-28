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Фейеноорд - Атлетико Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Фейеноорд - Атлетико Мадрид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28 ноября ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
Фото: twitter.com/Atleti
Отправляясь в Нидерланды мадридский "Атлетико" попытается сохранить свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов этого сезона, противостоять им будет очень неуступчивый "Фейенорд". После четырех туров испанская команда возглавляет группу E, а хозяева идут на третьей позиции.
Лига чемпионов. Группа Е, 5-й тур
28.11.2023. Роттердам. "Де Кейп"
Арбитр: Энтони Тейлор
"Фейенорд" - "Атлетико" Мадрид
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>
Видеотрансляция: Мегого 6
Фейеноорд - АтлетикоСмотреть трансляцию
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