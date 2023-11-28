Фейеноорд - Атлетико Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Отправляясь в Нидерланды мадридский "Атлетико" попытается сохранить свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов этого сезона, противостоять им будет очень неуступчивый "Фейенорд". После четырех туров испанская команда возглавляет группу E, а хозяева идут на третьей позиции.

Лига чемпионов. Группа Е, 5-й тур

28.11.2023. Роттердам. "Де Кейп"

Арбитр: Энтони Тейлор

"Фейенорд" - "Атлетико" Мадрид

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