В шаге от величия. Как Антверпен прогремел в 90-х и едва не взял международный трофей

Несмотря на вменяемую игру, "Антверпен" не набрал ни одного очка в Лиге чемпионов. Команда рискует остаться без еврокубковой весны, и неизвестно, сможет ли вновь попасть в главный клубный турнир.

Пока что Марк ван Боммел не впечатляет на внутренней арене – его проблемы наглядно "подсвечивает" "Юнион Сент-Жилуаз", набравший прекрасный ход. Что тут говорить, если на момент перерыва, посвященного сборным, ближайший преследователь в виде "Андерлехта" отстал на 6 очков, а "Антверпен" – на целых 12.

Более того – оказывается, "красные" лишь раз преодолели групповой барьер. Это произошло не так давно – в розыгрыше ЛЕ 2020/21 бельгийцы навязали конкуренцию "Тоттенхэму", ЛАСКу и "Лудогорцу", заняли вторую строчку, после чего в 1/16-й были разгромлены шотландским "Рейнджерсом".

Тем не менее, пренебрегать историей "Антверпена" категорически нельзя – там есть однозначно положительный эпизод. Рассказываем о том, как однажды соперник донецкого "Шахтера" дошел до финала Кубка обладателей кубков.

Как все начиналось

Эдди Ваутерс является одной из самых уважаемых футбольных личностей Бельгии. В июле 2023-го старичку исполнилось девяносто, и ему есть чем похвастаться не только перед внуками. Уроженец Антверпена, талантливый защитник, в конце концов, признанный легендой "красных", хороший функционер, переживший с клубом множество падений и взлётов – словом, культовый персонаж.

Ваутерс занимал президентское кресло с 1969-го по 2012-й годы, находился в эпицентре многих знаковых событий, поэтому обладает безоговорочным кредитом доверия. Впрочем, у фанатов (особенно со стажем) все же прослеживается определенное недовольство – в начале 90-х "Антверпен" вышел на пиковую форму, претендовал на несколько наград и... развалился. Но обо всем по порядку.

"В мое время в "Антверпене" не было классной индивидуальной команды, но она была однородна и превратилась в боевую машину". Эту фразу сказал Вальтер Мейеувс – еще один непосредственный фигурант восхождения коллектива в 1992-м. В интервью тренер сравнил свою эпоху и нынешний период Марка ван Боммела, но на самом деле немного слукавил – его "Антверпен" также имел ряд достоинств и логично "выстрелил".

Еще в конце 80-х Ваутерс заложил неплохой фундамент для будущего успеха – например, в Кубке УЕФА 1989/90 команда остановилась на стадии 1/4-й. Этой сказки могло и не быть, если бы не так называемое "Чудо "Витоши" – в первом раунде "Антверпен" "горел" 1:3 болгарам, однако за 6 добавленных минут отгрузил три мяча и двинулся дальше. Разве это не подтверждение класса?

На эмоциях ребята разобрались с шотландским "Данди" (6:3) и "Штутгартом" (2:1), уступили "Кельну" (0:2), и тогда руководство поняло – нужен другой менеджер, способный еще лучше задействовать имеющийся потенциал.

Вальтер Мееувс пользовался большой популярностью – при игровой карьере стал финалистом ЧЕ-1980, блистал в составе "Брюгге", льежского "Стандарда", был приглашен в "Аякс" молодых, но уже расцветших ван Бастена, Рональда Кумана и Франка Райкарда.

Имел ли бывший центрбек достаточно практики, чтобы собственноручно работать в технической площадке? По правде, немного – несколько матчей в сборной и посредственный опыт в "Сент-Трюйдене". Впрочем, все подчеркивали – Мееувс прекрасно коммуницировал с футболистами, установил прекрасную химию (с таким то авторитетом) и всячески способствовал, чтобы раздевалка максимально комфортно себя чувствовала.

"Антверпен" предложил довольно бойцовский подбор исполнителей. Руди Смидтс закрывал собой левый фланг обороны, справа ситуацию мониторил Вим Кикенс, в центре председательствовал Нико Броккарт; в средней линии похвалим Ханса-Петера Ленгоффа и Ронни ван Рети, а в нападении неустанно носился Алекс Чернятинский. Последний порадовал приятной эффективностью – под руководством Мееувса принял участие в 115 встречах и записал в актив 51 точный выстрел.

"Самой опасной командой была та, которую я тренировал в течение 1991-го-1993-го. В первый год мы выиграли кубок, в следующий – были настоящей "машиной". Со скоростью Ганса-Петера Ленхоффа на острие, нюхом Алекса Чернятинского к голам, всегда мобильным Сиссе. За ними бегающая полузащита и полностью организованная оборона. Феноменально!", - поделился впечатлениями Вальтер.

И да – "красные" сразу "полетели" вверх. Удивленная пресса прозвала "Антверпен" "мушкетерами" (мол, один за всех и все за одного), ведь клуб в течение сезона 1991/92 финишировал в пятерке Про-лиги и победил в национальном кубке. Поединок с "Мехеленом" (2:2) перетек в серию пенальти – соперники нанесли 22 удара, но настоящим героем выступил голкипер Ратко Свилар, который отразил две попытки и реализовал свою. Собственно, этот подвиг и дал путевку в заветный Кубок обладателей кубков.

На волоске, но с боем

Стоит отметить, что на каждом этапе дистанции "Антверпен" мог запросто вылететь. Продвижение к "Уэмбли" не стало легкой прогулкой – уже в первом раунде незаурядную выдержку продемонстрировал североирландский "Гленавон". Хозяева повели в счете (1:1) и, несмотря на то, что бельгийцы быстро восстановили паритет, принимающая сторона все равно выдала сильный перформанс, чтобы закрыть вопрос при родных трибунах.

Ответ (1:1) также запомнился нервами – "Антверпену" удалось распечатать ворота, однако британцы не опустили глаза и за десять минут до окончания основного времени воспользовались ошибкой Свилара. "Парашют", запущенный Самюэлем Смитом, ознаменовал собой послематчевую лотерею, и хорошо, что там сербский кипер полностью реабилитировался – потянул два удара.

Ваккер"? 7:6 по итогам обеих встреч. Интересно, что в Австрии "Антверпен" отпраздновал 4:2 (Чернятинский оформил хет-трик), а вот на "Босейлстадионе" едва не опозорился. Казалось, что мячи Алекса и Франсиса Северейнса, проведенные до перерыва, поставили окончательную точку, однако австрийцы не растерялись и к середине второго тайма отквитали те самые 4:2.

Из состояния шока всех вывел Чернятинский – на 90+6 качнул чашу весов и обеспечил выход в четвертьфинал. Нападающий геройствовал и против "Стяуа" – в Антверпене были зафиксированы 0:0, зато в Румынии пришлось в очередной раз спасаться.

"Армейцы" вышли вперед, изменили формацию на защитную, поэтому "красные" долго ломали голову в подступах к штрафной зоне. Алекс нашел момент на 82 минуте – отреагировал на навесную передачу, сгруппировался под прессингом и головой прошил сетку. 1:1 хватило, чтобы преодолеть и это испытание.

В августе 2022-го Мейеувс, Чернятинский и Смидтс дали шикарное интервью изданию HUMO, где воссоздали тогдашнюю картину. "На пути к "Парме" часто было скользко. В первом же раунде, против "Глэнавона". Помните их штрафные?", - обратился Алекс.

Руди кивнул: "Да нам всегда требовалось немного удачи". Вальтер подтвердил: "Мы едва спаслись против бухарестской "Стяуа". Чернятинский подвел черту: "Да, это была топ-команда. Как и московский "Спартак", который мы обыграли в полуфинале".

Против россиян – не меньший стресс. Романцев взял верх в Москве благодаря стараниям Андрея Пятницкого, в Бельгии – гол в дебюте организовал Дмитрий Радченко. Можно ли оперативно оправиться от двойной пощечины? Да, если в вашем распоряжении Чернятинский, Драган Яковлевич и Ленгофф – их безостановочные, а затем и результативные действия просто таки деморализовали оппонента и вышвырнули его за сетку турнира.

12-го мая 1993-го "Антверпен" столкнулся с "Пармой" Невио Скалы. Это были еще не те "крестоносцы", которые полюбились нам во второй половине 90-х, но тоже колоритные ребята – с Марко Осио в качестве диспетчера и Алессандро Мелли, чувствовавшим себя в штрафной площадке, словно рыба в воде.

Жаль, что на "Уэмбли" бельгийцев не хватило – Северейнс ответил на взятие ворот в исполнении Лоренцо Минотти, однако "Парма" выглядела взвешенно, благодаря чему прижала Мееувса и глобально не оставила шансов.

Если "Антверпен" прыгнул выше ожиданий, то итальянцы достаточно непринужденно добрались до финала – "Уйпешт" (2:1), "Боавишта" (2:0) и пражская "Спарта" (2:0) были выбиты без особых трудностей. "Атлетико" Мадрид бросил достойный вызов, однако не нашел подхода и ресурсов, чтобы сделать решающий шаг (2:2) – поэтому и "Парма" оказалась в Лондоне из-за правила выездного гола.

"Красные" не выглядели равной силой, спасовали 1:3, а после Мееувс известил, что с ними прощается. К всеобщему огорчению, не по собственному желанию.

Бессмысленное падение

Казалось бы, что надо для счастья? Команда наделена реальными шансами, чтобы закрепиться, а в перспективе и развить доминацию в домашнем первенстве, только-только круто заявившая о себе международному сообществу. Ваутерс должен был купаться в лучах славы, получать комплименты и награды, но резко повернул не туда.

Почему? На поверхности лежала банальная зависть – президент недолюбливал Мееувса, ведь тот позировал перед камерами и имел влияние, как в раздевалке, так и среди болельщиков.

Ревность переросла в конфликт, когда Эдди решил, что пора менять вектор – перестраивать коллектив и таким образом отказываться от возрастных футболистов. Вальтер ошалел от такого плана – чувствовалось, что его подопечные себя еще не исчерпали, а при правильной трансферной кампании могли бы и добавить для дальнейшей борьбы за трофеи.

Об этом вспомнил Чернятинский, которого фактически выставили за порог: "Все знают, какое несчастье возникло между тренером и Эдди Ваутерсом. Я до сих пор об этом жалею. Многие игроки ушли тогда, в том числе и я – в "Мехелен" по совету Мишеля Прюдомма. Если бы мы сохранили команду, которая была на "Уэмбли", и добавили два-три усиления, то точно бы стали чемпионами. У той команды было все: техника, физические качества и опыт".

Послушаем Мееувса: "После того финала я покинул "Антверпен". После этого меня еще приглашал координатор клуба, пока ему не пришлось остановиться. В Валлонии к этому относятся иначе. В "Стандарде", где бы я ни был, меня принимают со всем уважением. И каждый год поздравляют с днем рождения на своем сайте. В Нидерландах еще внимательнее: клубный журнал "Аякса" до сих пор ежемесячно приходит в мой почтовый ящик. А там я играл всего год, в далеком 1984-м. "Антверпен"? Там нет такого ухода за памятниками".

Отдельная проблема – поиск и распоряжение инвестициями. Прогресс "Антверпена" ожидаемо привлек бизнесменов, могли появиться серьезные деньги, но Ваутерс выдвинул свои условия – никто не будет иметь доступа к средствам, кроме правления. Очевидно, что так дела не делаются, поэтому Эдди потерял возможную финансовую поддержку и из-за собственной гордыни, помноженной на невежество, таки инициировал уход ряда имен.

"Клубом заинтересовались все портовые компании. Только вот они не имели никакого контроля над своими взносами. В клубе подумали: пусть приходят со своими деньгами, мы сами придумаем, что с ними будет. Поэтому возможности были, но не использованы. Это не вина игроков и персонала", - пояснил Мееувс.

Смидтс, который в 1997-м все же покинул "Антверпен", так и не осознал логику Ваутерса: "Я посвятил клубу двадцать три года и так и не узнал ничего, кроме того, что мы должны сдаться. Голова не хотел делать шаг к топ-клубу".

Розыгрыш 1993/94 подытожился для "красных" пятой строчкой, через год – шестнадцатой, а в 1998-м команда бесславно вылетела из элитного дивизиона. Чтобы подняться на прошлую ступень, понадобилось всего два сезона, а вот еврокубки "приехали" на "Босейлстадион" аж в 2019-м.

Напоследок риторический вопрос: неужели гонор Эдди стоил таких мучений на мытарствах? Знаете, даже сегодня он неохотно комментирует те дни – возможно, в глубине понимает, что "Антверпен" мог быть значительно больше, чем есть. Это печально, однако по канонам вселенной очень справедливо.

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