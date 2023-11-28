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ПСЖ - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Где покажут в прямом эфире матч ПСЖ – Ньюкасл, Лиа чемпионов, 28 ноября 2023

ПСЖ - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен", находясь в самой сложной группе Лиги чемпионов, может уже во вторник гарантировать себе плей-офф: нужно обыграть "Ньюкасл" и надеятся на положительный результат в другом матче группы. Однако у "Ньюкасла" свои планы.

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Смотрите матч пятого тура Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Ньюкасл" во вторник, 28 ноября, на телеканале Megogo Футбол 2. Также матч будет доступен на платформе Megogo.

Начало матча "Пари Сен-Жермен" – "Ньюкасл" в 12:00.

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Трансляція матчу ПСЖ - Ньюкасл
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча ПСЖ – Ньюкасл на UA-Футбол>>.

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