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Шахтер - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Шахтер - Антверпен: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Шахтер" уже побеждал "Антверпен" в этой Лиге чемпионов. Но для выхода в евровесну ему еще нужна как минимум ничья с бельгийцами в формально домашнем поединке.
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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Лига чемпионов
Группа H, пятый тур
28 ноября, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)
Главный арбитр: Бартош Франковский (Польша)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
"Шахтер" - "Антверпен"
Трансляція матчу Шахтар - АнтверпенСмотреть трансляцию
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