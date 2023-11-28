Шахтер - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Шахтер" уже побеждал "Антверпен" в этой Лиге чемпионов. Но для выхода в евровесну ему еще нужна как минимум ничья с бельгийцами в формально домашнем поединке.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Лига чемпионов

Группа H, пятый тур

28 ноября, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Бартош Франковский (Польша)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1