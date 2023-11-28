Лацио - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Лацио" имеет хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Победа над аутсайдером группы "Селтиком" может в этом помочь.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

28 ноября. 19:45. Лига Чемпионов. Группа Е. Пятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)