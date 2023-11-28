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Лацио - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лацио - Селтик: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" имеет хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Победа над аутсайдером группы "Селтиком" может в этом помочь.
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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
28 ноября. 19:45. Лига Чемпионов. Группа Е. Пятый тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Селтик"
Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)
Трансляція матчу Лаціо - СелтікСмотреть трансляцию
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