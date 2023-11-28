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ПСЖ - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Пари Сен-Жермен - Ньюкасл: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых интересных матчей игрового дня. В "группе смерти" продолжаются разборки за места под солнцем.
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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Лига чемпионов, группа F, пятый тур
28 ноября 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Пари Сен-Жермен” 22:00 “Ньюкасл”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу ПСЖ - НьюкаслСмотреть трансляцию
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