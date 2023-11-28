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Шахтер – Антверпен. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и бельгийским "Антверпеном".
У "горняков" есть все шансы зацепиться за евровесну. Причем, еще даже стоит вопрос, в каком именно соревновании они могут это сделать – в Лиге Европы или Лиге чемпионов. В любом случае, для начала необходимо обыграть "Антверпен" и подождать результата поединка между "Барселоной" и "Порту", да и 6-й тур с "драконами" будет еще той рубкой. Встряхнет ли команду Пушич после осечки в чемпионате? Приготовит ли сюрприз Ван Боммель? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 28 ноября – в 19:40 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Костюк
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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