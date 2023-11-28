Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - Порту: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
Матч нашей группы. Если "Шахтер" победит "Антверпен", то сравняется по очкам с неудачником этого матча. Если, конечно, "Барселона" и "Порту" не сыграют между собой вничью.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Лига Чемпионов. Группа Н, 5-й тур.
28 ноября. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
"Барселона" - "Порту"
Трансляция: Megogo Football 3
Трансляція матчу Барселона - ПортуСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Эдмар объяснил, почему решил покинуть Металлист 1925
- Украинцы окончательно проснулись, Дерби Италии заснуло. Итоги 13-го тура Серии А
- Барселона – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023
- Стал известен матч Лиги чемпионов, на котором будет работать украинская бригада арбитров
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн