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Барселона - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Барселона - Порту: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Барселона - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

UA-Футбол
Новина українською

Матч нашей группы. Если "Шахтер" победит "Антверпен", то сравняется по очкам с неудачником этого матча. Если, конечно, "Барселона" и "Порту" не сыграют между собой вничью.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Лига Чемпионов. Группа Н, 5-й тур.

28 ноября. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

"Барселона" - "Порту"

Трансляция: Megogo Football 3

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