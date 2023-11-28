Барселона - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Матч нашей группы. Если "Шахтер" победит "Антверпен", то сравняется по очкам с неудачником этого матча. Если, конечно, "Барселона" и "Порту" не сыграют между собой вничью.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Лига Чемпионов. Группа Н, 5-й тур.

28 ноября. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Megogo Football 3