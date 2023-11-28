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Милан - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Милан - Боруссия (Дортмунд): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Милан - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini/AC Milan

UA-Футбол
Новина українською

Ситуация в группе, где играют "Милан" и "Боруссия", очень закручена. После четырех туров все еще сохраняют шансы на плей-офф. Соответственно, никто не имеет права на ошибку в конце дистанции.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

5-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

28.11.2023. Италия, Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" 22:00 "Боруссия" Дортмунд

Текстовая онлайн-трансляция матчу – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляція Megogo

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Трансляція матчу Мілан - Боруссія Дортмунд
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