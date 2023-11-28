Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Милан - Боруссия (Дортмунд): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini/AC Milan
Ситуация в группе, где играют "Милан" и "Боруссия", очень закручена. После четырех туров все еще сохраняют шансы на плей-офф. Соответственно, никто не имеет права на ошибку в конце дистанции.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.
5-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24
28.11.2023. Италия, Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" 22:00 "Боруссия" Дортмунд
Текстовая онлайн-трансляция матчу – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляція Megogo
Популярное сейчас
- Успешные не думают о неудаче. К годовщине единственного вратарского хет-трика в истории
- Кудровка назвала имя нового главного тренера
- Барселона – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023
- Стал известен матч Лиги чемпионов, на котором будет работать украинская бригада арбитров
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО