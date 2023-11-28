Милан - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Ситуация в группе, где играют "Милан" и "Боруссия", очень закручена. После четырех туров все еще сохраняют шансы на плей-офф. Соответственно, никто не имеет права на ошибку в конце дистанции.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

5-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

28.11.2023. Италия, Милан. "Сан-Сиро"

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