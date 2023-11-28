Манчестер Сити - Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Обе команды уже вышли из группы. Остаются вопросы относительно первого места турнирной таблицы. За это первое место соперники сегодня и поспорят.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Лига Чемпионов. Группа G, 5-й тур

Манчестер, Этихад

Трансляция – Megogo