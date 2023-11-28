Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Лейпциг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды уже вышли из группы. Остаются вопросы относительно первого места турнирной таблицы. За это первое место соперники сегодня и поспорят.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.
Лига Чемпионов. Группа G, 5-й тур
Манчестер, Этихад
Манчестер Сити – РБ Лейпциг 22:00
Трансляция – Megogo
Трансляція матчу Манчестер Сіті - ЛейпцигСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Успешные не думают о неудаче. К годовщине единственного вратарского хет-трика в истории
- Эдмар объяснил, почему решил покинуть Металлист 1925
- Гол Цыганкова и травма Довбика. Лунин - лидер в Ла Лиге. Скандал Мудрика и Конгресс УАФ. Главные новости за 27 ноября
- Барселона – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн