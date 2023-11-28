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Манчестер Сити - Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Манчестер Сити - Лейпциг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Манчестер Сити - Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Обе команды уже вышли из группы. Остаются вопросы относительно первого места турнирной таблицы. За это первое место соперники сегодня и поспорят.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Лига Чемпионов. Группа G, 5-й тур

Манчестер, Этихад

Манчестер Сити – РБ Лейпциг 22:00

Трансляция – Megogo

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Лейпциг
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