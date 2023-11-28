Фейенорд - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Атлетико" может обеспечить себе выход из группы, если победит "Фейенорд" в гостях. Однако задача не из простых.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6.

Лига чемпионов. Группа Е, 5-й тур

28.11.2023. Роттердам. "Де Кейп"

Арбитр: Энтони Тейлор

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция: Мегого 6