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Фейенорд - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Фейенорд - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фейенорд - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Raymond Smit/NESImages/DeFodi Images

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" может обеспечить себе выход из группы, если победит "Фейенорд" в гостях. Однако задача не из простых.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6.

Лига чемпионов. Группа Е, 5-й тур

28.11.2023. Роттердам. "Де Кейп"

Арбитр: Энтони Тейлор

"Фейеноорд" - "Атлетико" Мадрид

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция: Мегого 6

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Трансляція матчу Феєнорд - Атлетико
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