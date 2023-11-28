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Фейенорд - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Фейенорд - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Raymond Smit/NESImages/DeFodi Images
"Атлетико" может обеспечить себе выход из группы, если победит "Фейенорд" в гостях. Однако задача не из простых.
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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6.
Лига чемпионов. Группа Е, 5-й тур
28.11.2023. Роттердам. "Де Кейп"
Арбитр: Энтони Тейлор
"Фейеноорд" - "Атлетико" Мадрид
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>
Видеотрансляция: Мегого 6
Трансляція матчу Феєнорд - АтлетикоСмотреть трансляцию
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