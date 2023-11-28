Янг Бойз - Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Эти команды не претендуют на плей-офф Лиги чемпионов, но борются за право весной сыграть в Лиге Европы.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7.

Лига Чемпионов. Группа G, 5-й тур.

28 ноября. 22:00. Берн. "Штадион Ванкдорф"

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)