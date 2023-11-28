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Янг Бойз - Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Янг Бойз - Црвена Звезда: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Янг Бойз - Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

BSC Young Boys Twitter Official

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Эти команды не претендуют на плей-офф Лиги чемпионов, но борются за право весной сыграть в Лиге Европы.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 28-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7.

Лига Чемпионов. Группа G, 5-й тур.

28 ноября. 22:00. Берн. "Штадион Ванкдорф"

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда"

Трансляция матча
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Трансляція матчу Янг Бойз - Црвена Звезда
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