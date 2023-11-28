Фанаты ПСЖ напали на болельщиков Ньюкасла в Париже

В Париже произошла стычка фанатов "ПСЖ" и "Ньюкасла".

Сегодня эти команды встретятся в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00.

В понедельник вечером фанаты французского клуба напали на английских болельщиков, которые собрались в одном из парижских баров.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых фанаты "Ньюкасла" пытаются заблокировать дверь, когда ультрас "ПСЖ" бросают в их сторону файеры и стулья.