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Фанаты ПСЖ напали на болельщиков Ньюкасла в Париже

Лига Чемпионов

В Париже произошла стычка фанатов

Фанаты ПСЖ напали на болельщиков Ньюкасла в Париже

Фото: https://twitter.com/Co_Ultras_Paris

UA-Футбол
Новина українською

В Париже произошла стычка фанатов "ПСЖ" и "Ньюкасла".

Сегодня эти команды встретятся в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00.

В понедельник вечером фанаты французского клуба напали на английских болельщиков, которые собрались в одном из парижских баров.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых фанаты "Ньюкасла" пытаются заблокировать дверь, когда ультрас "ПСЖ" бросают в их сторону файеры и стулья.

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