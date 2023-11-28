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Фанаты ПСЖ напали на болельщиков Ньюкасла в Париже
В Париже произошла стычка фанатов
Фото: https://twitter.com/Co_Ultras_Paris
В Париже произошла стычка фанатов "ПСЖ" и "Ньюкасла".
Сегодня эти команды встретятся в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00.
В понедельник вечером фанаты французского клуба напали на английских болельщиков, которые собрались в одном из парижских баров.
В социальных сетях появились видеоролики, на которых фанаты "Ньюкасла" пытаются заблокировать дверь, когда ультрас "ПСЖ" бросают в их сторону файеры и стулья.
PSG ultras attacking Newcastle fans last night pic.twitter.com/5EjFXAWGjy— Football Chants (@FootyFansChants) November 28, 2023
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